Sander Sagosen uenig i TV 2-ekspertens bekymring: - Vi har aldri hatt et bedre lag

TV 2s Bent Svele mener Norge aldri har vært så avhengig av en enkeltspiller som under årets EM. Han sikter til Sander Sagosen (24), men trønderen har en annen oppfatning.

TRONDHEIM (Nettavisen): Sander Sagosen har storspilt for franske PSG i høst og var også den dominerende spilleren da Norge ladet opp til EM med Golden League.

Trønderen scoret ni ganger både mot Danmark og Serbia i oppkjøringen.

Bekymret ekspert



Sagosens dominans fikk imidlertid TV 2-ekspert Bent Svele til å rope varsku. I podcasten «Kommentatorbua» ytret han bekymring for at Norge er alt for avhengig av at Sagosen skal lykkes, for at det skal bli suksess i EM-sluttspillet.

- Norge har aldri vært mer avhengig av en enkeltspiller enn Sander Sagosen. Samtidig må han funke sammen med kollektivet, sa Svele til TV 2.

- Jeg er bekymret for at han vil for mye og tar for stor plass, og at de andre spillerne dermed blir passive. De må også tørre å ta avslutninger og være en del av spillet.

Nettavisen møtte Sander Sagosen på pressetreff onsdag. På spørsmål om han er enig med Sveles utspill, trakk den norske stjernen bare på skuldrene.

TV 2-EKSPERT: Bent Svele har vært ekspert i TV 2 en årrekke. Her sammen med sin faste makker Harald Bredeli. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Jeg får ikke med meg alt som skrives om meg i media, det skrives både det ene og det andre. Jeg har ikke fått med meg akkurat det, sier Sagosen til Nettavisen.

- Dette har vi snakket om



Etter å ha fått gjengitt utspillet, vil han ikke være med på at det er historisk sus over hvor avhengig det norske laget er av stjernen, selv om han selvsagt blir en svært sentral spiller i EM.

- For meg handler dette om at vi aldri har hatt et bedre landslag. Vi hadde et møte i dag og der ble det sagt at i har en målsetting om gull og det gjør meg ganske stolt. Det er kult at vi har kommet i den posisjonen der vi kan si at vi skal være med å kjempe om det edleste, sier den norske stjernespilleren om årets mannskap.

- Om vi er avhengig av enkeltspillere? Jo, det er vi, men vi er avhengig av 16-17-18 stykker av dem. Alle må dra i samme retning, sier 24-åringen.

Det er likevel ingen hemmelighet at trønderen en fyr som liker å ta, og tar, mye plass ute på banen. Dette er imidlertid noe den norske landslagsledelsen har vært oppmerksom på i forkant av mesterskapet og det har blitt pratet om.

- Absolutt, det kan fort bli litt mye Sander. Jeg er veldig glad i å ta ansvar og ta mulighetene som folk gir meg. For meg handler det derfor om å gi bort ansvar også.

- Dette har vi snakket om og jeg er sikker på at vi har en fin rollefordeling.

- Ikke farlig å spille dårlig



Norge EM-åpner mot Bosnia fredag, før det venter kamper mot Frankrike søndag og et meget spennende Portugal tirsdag i neste uke.

Sagosen spiller på hjemmebane i Trondheim Spektrum, men er ikke redd for at et EM i egen by skal føre til at spenningsnivået blir for høyt og skuldrene for høye.

- Vi lever i den verdenen her hver dag, vi. Jeg lever med et forventningspress og lever med å spille morsomme store kamper hele tiden. Ja, av og til går det ikke så bra og da må man ta lærdom av det. Det har jeg gjort av de kampene jeg har spilt og er sikker på at dette kommer til å bli kjempebra, og prøver å tenke minst mulig på det, sier han.

- Vi må ufarliggjøre det, for det er ikke farlig å spille dårlig. Det handler om å spille kampen, og selvfølgelig kommer det til å bli utrolig morsomt å gå ut på den banen der, men det får jeg ta der og da, og bare glede meg nå, sier Sagosen videre.

- Må vinne alle tre



Årets EM er utvidet til 24 lag og det er kun fire lag i hver gruppe. Dette betyr i praksis at lagene som ønsker å nå langt ikke har råd til et eneste feilskjær.

Dette på grunn av det kun er mulig å ta med seg to poeng fra det innledende gruppespillet til hovedrunden, der det venter nye, tøffe kamper.

Sagosen er klar på at det å vinne alle de tre gruppekampene, blir en tøff oppgave.

- Portugal og Bosnia er spillende lag. De er fysisk store og sterke og har masse bra spillere. Det blir tre knalltøffe kamper, som nok blir avgjort det siste ti minuttene.

- Skal vi være med å kjempe om gullet, må vi nok slå alle tre, sier han.

Det tredje laget er som nevnt Frankrike, en av verdens beste håndballnasjoner.