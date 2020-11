Sandviken til NM-kvartfinale etter pangstart

Sandvikens sterke åpning ga 2-1-seier over Røa i onsdagens NM-kvartfinale i fotball.

Dermed er 2018-finalisten Sandviken ett steg nærmere å kunne spille finale på Ullevaal i desember. Rakel Engesvik og Ida Holm Neset scoret målene for vertene på kunstgresset på Stemmemyren.

– Vi startet kampen bra, men så blir det veldig hektisk. Kaos og mye fram og tilbake, egentlig. Det blir litt nerver, men vi klarer å få ballen unna farlig område. Men vi må jobbe med å ta ballen ned, sa Sandviken-spiller Vilde Hasund til NRK.

Hun var arkitekten bak mye i starten av kampen, og det første målet kom på en corner allerede etter fire minutter. Hasund slo inn fra venstre, og Engesvik vant duellen ved første stolpe og stanget inn 1-0.

Best i boksen

Sandviken kjørte kampen i åpningen og fikk nettsus igjen i det 18. minuttet. Røa slet med å klarere et innlegg, og da dukket Neset opp og stanget ballen via tverrliggeren og ned i målet.

I kampens 35. minutt fikk Røa en viktig redusering som skapte ny spenning i kampen. Ragne Hagen Svastuen scoret på lagets første sjanse etter en corner.

– Det første 20 minuttene er helt forferdelige. Vi har slitt litt med boks-spill defensivt i det siste, og det er selvsagt utrolig irriterende at det går inn to mål. Ellers føler jeg at det er vi som styrer kampen og har ballen. Vi får en scoring og mangler bare det siste, sa Svastuen.

Bare nesten

For etter målet ble det mer fart over Røa-laget, men gjestene klarte ikke å få inn enda et mål før sidebytte. Etter pause var det Røa som styrte kampen, men hjemmelaget forsvarte seg iherdig, og det var få store målsjanser.

Svalastuen var nær å bli tomålsscorer etter 80 minutter, men hennes kanonskudd fra distanse traff tverrliggeren. Kort tid etterpå ropte Røa-spillerne på straffespark da Tuva Leschbrandt Espås gikk i bakken i Sandviken-feltet, men dommeren vinket spillet videre.

På overtid ble det fullt kaos i Sandvikens 16-meter etter en corner, men ingen Røa-spillere maktet å få ballen i mål. Dermed endte det 2-1 til vertene.

(©NTB)

