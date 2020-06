Sannsynlig NBA-oppstart 31. juli

Et forslag om å spille ferdig NBA-sesongen med 22 lag i Florida fra 31. juli ble torsdag godkjent med støtte fra 29 av 30 klubber i basketballigaen.

Forslaget var oppe til avstemming i NBAs såkalte Board of Governors og innebærer at 22 av lagene i ligaen skal fullføre sesongen på et Disney-eid anlegg i Orlando for å minimere risikoen for koronasmitte.

Portland Trail Blazers var den eneste klubben som stemte imot forslaget, ifølge ESPN og The Athletic. Men Trail Blazers er angivelig blant de 22 lagene som kommer med i sesonginnspurten.

De 16 lagene som allerede ligger på sluttspillplassene skal spille, i tillegg til ytterligere fem lag fra avdeling vest og ett fra avdeling øst.

Det betyr angivelig at sesongen er over for Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors.

Det ligger an til at sesongen spilles ferdig mellom 31. juli og 12. oktober, og at man starter med åtte grunnseriekamper hver før sluttspillet kommer i gang.

Den nordamerikanske basketballigaen har også siktet seg inn på 1. desember som oppstartsdato for 2020/21-sesongen. Årets sesong ble satt på pause av koronapandemien 11. mars.

