Sarpsborg feiret treneren med etterlengtet seier

På trener Mikael Stahres 45-årsdag løsnet det endelig for Sarpsborg borte mot Sandefjord i Eliteserien søndag. Østfoldklubben vant til slutt 3-0.

Til tross for tidvis godt spill har Stahres menn slitt denne sesongen. Etter fem kamper hadde de ennå ikke sikret seg poeng. Samtlige kamper var samtidig tapt med kun ett mål.

Allerede tidlig i søndagens kamp var det mye som tydet på at ting skulle snu.

Etter kun 15 minutter spilt sikret Sarpsborg seg ledelsen. Ismaila Coulibaly møtte ballen etter et hjørnespark og hælsparket den i mål fra hjørnet av femmeteren.

– Vi får kampen dit vi vil ha den. Vi får det første målet som er ekstremt viktig, sa Stahre til Eurosport etter kampen.

Første ledelse

Målet var Sarpsborgs første i en første omgang denne sesongen og markerte også første gang klubben har ledet en eliteseriekamp i år.

Også årets andre førsteomgangsmål kom søndag. Etter at Sarpsborg fint rullet ballen opp på venstresiden sendte Joachim Thomassen ballen til en godt plassert Jørgen Strand Larsen inne i feltet. Han takket for pasningen ved å spinne nærmere 270 grader rundt og plasserte ballen trygt nede i høyre hjørne.

– Det smakte utrolig godt, men jeg synes vi skulle hatt flere scoringer, sa Stand Larsen etter kampen.

Bortelaget gikk til pause med en tomålsledelse.

Vind

Sarpsborg kunne derimot fort mistet en mann like før pause. Bjørn Inge Utvik skulle klarere ballen med hodet, men bommet totalt og ballen havnet i forsvarerens hånd. Heldigvis for gjestene valgte kampdommer Kai Erik Steen å ikke gi Utvik kampens andre gule kort.

Det ble meldt om mye vind i Sandefjord, hvilket muligens kan ta noe av skylden for Utviks tabbe.

Fra starten i andre omgang tok Sandefjord over mer av spillet. Hjemmelaget var flere ganger frampå, men et Sarpsborg som la seg lavt på banen hadde for det meste god kontroll på hjemmelaget.

Sandefjord klarte aldri å finne nettmaskene i andre omgang. Det gjorde derimot Joachim Soltvedt og Sarpsborg.

Fastsatte resultatet

William Kurtovic mistet ballen like innenfor Sarpsborgs banehalvdel. Dermed kunne Anton Salétros enkelt slå gjennom til Soltvedt som fastsatte stilling til 3-0.

Med søndagens seier ligger ikke Sarpsborg lenger på nedrykksplass. Østfoldklubben er a poeng med Start og Aalesund, men har bedre målforskjell.

– Dette er utrolig deilig. Vi har slitt med å putte på sjanser i år, men i dag var vi effektive og gjorde det vi kom for, sa Joachim Thomassen etter kampen.

For Sandefjords del fortsetter den dårlige trenden. Etter seier mot Odd i første kamp og uavgjort mot Start runden etter, står vestfoldingene nå med fire strake tap. 2-2-kampen mot Start var sist gang Sandefjord fikk ballen i mål.

– Vi møter et lag som har vært lave på banen. Det hadde vært viktig for oss å score før dem, for da hadde de måttet endre seg. Men så scorer de på det hjørnesparket, oppsummerte trener Marti Cifuentes til Eurosport.

