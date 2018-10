Sarpsborg-håpet lever videre etter sen Halvorsen-scoring

Sarpsborg så ut til å bli snytt for poeng av en landsmann torsdag, men Ole Jørgen Halvorsen dukket opp på tampen og ordnet 1-1 hjemme mot Malmö i europaligaen.

Dermed holder Sarpsborg annenplassen i europaligaens jevne gruppe I, og drømmen om avansement i Europa lever i beste velgående før bortekampen mot Malmö i november.

Torsdagens velfortjente utligning kom etter massivt Sarpsborg-press på slutten. 86 minutter var spilt da Kristoffer Zachariassen fikk sleivtreff i Malmö-feltet. Halvorsen lurte på offsidegrensen, fikk ballen og hamret inn 1-1 foran 8022 elleville tilskuere – rekord på Sarpsborg stadion.

Sju minutter tidligere hang de fleste på arenaen med hodet da den tidligere Brann-spilleren Andreas Vindheim sendte gjestene i føringen. Han skled inn 1-0 på bakre stolpe etter noe risikofylt forsvarsspill av Sarpsborg.

– Det er utrolig deilig. Jeg føler vi fortjener det. Det er jo veldig bittert at det kommer et enkelt baklengsmål i en slik kamp der jeg føler vi er det beste laget. Vi er lite grann bedre enn Malmö hele veien. Og så viser vi en enorm karakter med det trøkket og de kreftene vi klarer å dra fram på slutten, sa Halvorsen til TV 2.

Bedring

Før Vindheims mål hadde Sarpsborg nemlig sakte, men sikkert opparbeidet seg et overtak i kampen. Både i første og annen omgang styrte gjestene mer og mer av spillet etter hvert.

Det skal samtidig nevnes at Malmö hadde kampens største sjanse allerede etter ett minutt. Nevnte Vindheim spilte en smart og god ball til Søren Rieks, som fikk vendt opp og skutt fra drøyt ti meter. Redningen fra Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin var både viktig og av høy, høy klasse.

Sarpsborgs største sjanse i første omgang kom etter elleve minutter ved Rashad Muhammed. Han ble spilt igjennom, men fikk ikke stokket beina under tett press fra to Malmö-forsvarere, og ballen snek seg like utenfor.

Tett

Over i annen omgang var det også langt mellom de store sjansene, og kampen tok ikke fyr for alvor før Vindheim satte ballen i nettet i 79. minutt.

Malmös høyreback var misfornøyd med at gjestene ikke klarte å holde på ledelsen kampen ut.

– Jeg håpet jo at jeg skulle bli matchvinner. Vi har klart tidligere å spille på resultat mot Midtjylland og Besiktas, som også er gode på faste situasjoner. Vi burde ha holdt mer på ballen (på slutten). Vi blir litt baktunge og klarer ikke å sette press på midtstopperne deres, slik at de fritt får slått langballer, sa Vindheim til NTB.

Etter 1-1 i Sarpsborg ligger både vertene og Malmö med fire poeng etter tre kamper i europaligaen. Genk topper gruppen med seks poeng etter å ha banket Besiktas på bortebane i Tyrkia. Sistnevnte har tre poeng og ligger sist halvveis i gruppespillet.

(©NTB)

