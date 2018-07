Sarpsborg kastet bort drømmestart mot St. Gallen

Sarpsborg fikk en kanonstart mot St. Gallen og spilte 86 minutter mot ti mann, men sløste med sjansene og tapte 1-2 i europaligakvalifiseringen torsdag.

Sarpsborg fikk med seg et svært viktig bortemål før returoppgjøret i Norge, men kunne hatt et betraktelig bedre utgangspunkt med større uttelling.

– Vi har vel knapt skapt mer enn vi gjorde i dag i hele år. Så det er synd at vi ikke scorer mer enn ett mål. Vi gjør i utgangspunktet en god kamp, sa Geir Bakke til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi mister litt av grepet på det i andre omgang. Da ser vi hvor ballsikre og gode ballspillere vi møter, offensivt. Men vi var fortsatt der at vi kunne true dem på overganger og skaper noen store alene med keeper i andre omgang, fortsatte treneren.

Han mener likevel at ingenting er avgjort.

– Det er surt at vi ikke scorer flere, siden dette kunne vært over før dem kom for å møte oss. Det føles litt bittert. Men utgangspunktet for hjemmekampen er at drømmen om tredje runde lever, sa Bakke.

Rashad Muhammed fikk St. Gallen-forsvaret til å skjelve i buksene i innledningen av kampen, og franskmannen tvang fram et direkte rødt kort til Milan Vilotic etter kun fire minutter. Vilotic dro Muhammed i drakta som bakerste mann, og fikk marsjordre.

Tobias Heintz fulgte opp med å bøye ballen i det nærmeste krysset til 1-0 på det påfølgende frisparket.

Straffet hardt

Muhammed fortsatte å skape farligheter, og var alene med St. Gallens keeper to ganger før pause, men ballen ville ikke i mål.

Mens Sarpsborg sløste med sjansene, var hjemmelaget effektive. Silvan Hefti utlignet med et skudd fra 35 meter mot en ikke helt kompetent Aslak Falch. Keeperen ble satt ut av at ballen spratt flere ganger før den snek seg inn i hjørnet.

Og da Joackim Jørgensen ikke klarte å klarere en ball i feltet etter 66 minutter satt nummer to for hjemmelaget. Roman Buess straffet Sarpsborg ved å bredside ballen til venstre for Falch og i mål.

Rijeka neste

Geir Bakkes Sarpsborg-mannskap tok seg greit videre fra 1. kvalifiseringsrunde, men sveitsiske St. Gallen er av et litt annet kaliber enn islandske IBV.

St. Gallen har allerede spilt en serierunde og imponerte. Laget slo til med sterke 2-1 borte mot Basel.

Basel har vært dominerende i Sveits i flere år, men i forrige sesong ble nordsveitserne klart slått av Young Boys. St. Gallen endte på 5.-plass i serien, selv med kun 45 poeng fra 36 kamper og 20 minusmål.

Sarpsborg møter Rijeka fra Kroatia ved avansement mot sveitsiske St. Gallen. Det norske eliteserielaget åpner i så fall på hjemmebane.

Kampene i europaligakvalifiseringens tredje runde spilles 9. og 16. august.

Etter tredje kvalifiseringsrunde er det duket for omspill. Det er siste hinder før gruppespillet i de europeiske klubbturneringene.

(©NTB)

Mest sett siste uken