Sarpsborg slet seg til ett poeng mot Haugesund

Serietoer Sarpsborg viser seg som et vanskelig lag å slå også denne sesongen, og sikret seg det ene poenget i 1-1-kampen borte mot Haugesund.

Med det ene poenget fortsetter Geir Bakkes Sarpsborg som serietoer med åtte poeng, mens Haugesund med trener Eirik Horneland er på plassen bak.

–Jeg synes guttene viste bra «attityd». Det var to gode lag utpå der. Vi var ikke intense nok i forsvarsarbeidet da de scoret, men jeg synes vi klarte å skape mye trykk utover i kampen, sa Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport.

I en 1. omgang som lagene bør glemme raskest mulig dukket FKHs David Akintola opp inne i feltet på et innlegg fra Joakim Våge Nilsen. Han klarte å lure Aslak Falch, som var på en liten bærtur. Det var nigerianerens annen scoring for klubben.

– Det er fortjent at vi leder, sa den hjemvendte haugesunderen Christian Grindheim til Eurosport i pausen.

Tøft å møte Haugesund

– Det er alltid tøft å møte Haugesund. Vi har ikke fått det helt til. Det må blir bedre skal vi ha med oss poeng, sa Sarpsborgs danske Patrick Mortensen på vei inn til garderoben.

Mye bedre ble det, og etter seks minutter i annen omgang var lagene like langt etter at Ronnie Schwartz hadde bredsidet inn det flotte innlegget fra Jon-Helge Tveita.

Sarpsborg var heldig som slapp unna da Frederik Gytkjær var framme inn i feltet. Laget var derimot langt mer farlig på noen overganger. Ole Jørgen Halvorsen hadde en suser som traff tverrliggeren. Hadde den gått noen centimeter lavere, kunne kampen vært avgjort.

Halvorsen-suser

– Det var nære på. Det er slik som skjer noen ganger. Vi slipper dem til litt for mye, men vi tar med oss et viktig poeng fra en vanskelig bortekamp, sa Halvorsen.

Hjemmelaget og Gytkjær var også gode på kontringer. Grindheim var nær ved å gjøre 2-1 etter flott forarbeide fra dansken.

Kampen ebbet ut med 1-1 etter at Falch hadde gjort opp for baklengsmålet med en mesterlig redning på et skudd fra Gytkjær mot slutten av kampen.

