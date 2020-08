Sarpsborg sløste med sjansene: - Bodø/Glimt er for gode, rett og slett

Sarpsborg 08 hadde noen enorme sjanser i den første omgangen, men klarte ikke å omsette de til mål. Det ble skjebnesvangert mot brutale Bodø/Glimt.

SARPSBORG 08 - BODØ/GLIMT 0-3:

SARPSBORG (Nettavisen): Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel har vært blant de store attraksjonene i årets Eliteserie. I søndagens bortekamp mot Sarpsborg 08 var de to kantspillerne involverte i alt Glimt tok for seg.

Zinckernagel banket inn to scoringer, og Hauge brukte to muligheter fra straffemerket da bodøværingene vant komfortabelt 3-0.

Gjestene best fra start

Vertene fra Solbyen har vært mildt sagt ujevne i prestasjonene den siste tiden. Etter en imponerende seier hjemme mot topplaget Molde, ble det et stygt 4-1-tap mot Kristiansund

For gjestene fra nord, Bodø/Glimt, har sesongen vært et eneste langt eventyr. Med fasit i hånd står gultrøyene med 13 seire og to uavgjort etter 15 spilte kamper.

- Vi gjør noen endringer før start, og vi ønsker å komme ut i et høyt tempo og forstyrre de fra start, fortalte en dresskledd Mikael Stahre til Eurosport før kampen.

Det var derimot Glimt som åpnet best både ved Jens Petter Hauge og Marius Lode, men oppofrende sarpinger blokkerte begge forsøkene fra gjestene.

Enorme Sarpsborg-sjanser

Sarpsborg brukte litt tid på å jobbe seg inn i kampen, men etter tjue minutter kom den første sjansen.

Joachim Thomassen løp seg fri på venstresiden, og sendte i vei et innlegg. I boksen var Jørgen Strand Larsen, men haldenseren kom ikke høyt nok over ballen på heading og avslutningen gikk over mål.

- Jeg savner at Strand Larsen skal være litt tøffere. Du er svær Jørgen, så bruk det, utbryter Bernt Hulsker i Eurosport-studio.

Philip Zinckernagel fikk en god mulighet for Bodø/Glimt, men så skulle det handle om Sarpsborg og Strand Larsen igjen.

20-åringen ble spilt igjennom to ganger i løpet av to minutter. Begge forsøkene endte med samme utfall, to gode involveringer av Nikita Halkin i Bodø-buret og null mål i protokollen for Strand Larsen.

- De der må sitte i målet, Sarpsborg. Man får ikke flust av de sjansene mot gultrøyene, ropte en oppgitt Joacim Jonsson i Eurosport-buret.

Klassisk Glimt-scoring

Sarpsborg 08 klarte å demme opp for Bodø/Glimts fyrverkeri offensivt, men måtte gi tapt med ett minutt igjen før hvilen.

Man har blitt vane med å se vakre, samspilte og rytmiske angrep fra gultrøyene, og igjen fikk man se nettopp det.

Brunstad Fet satt i gang angrepet, og Zinckernagel avsluttet det.

Et lekkert overhopp av Hauge og en millimeter presis pasning fra Berg, ga høyrekanten gode arbeidsforhold som kontrollert sendte gjestene i føringen.

- Klassescoring. Bodø/Glimt er for gode, rett og slett. Sarpsborg ligger egentlig veldig bra, men de klarer å spille seg gjennom det.

Glimt styrte fra start

Bodø/Glimt kom ut fra garderoben etter hvilen, og satt fart på sakene fra start.

Det ble blant annet ropt på et straffespark, men Bjørn Inge Utvik så ut til å ha armen godt plantet inntil kroppen.

Jørgen Strand Larsen hadde flere store muligheter før pause, og halvveis ut i den andre fikk han en ny.

Spisstalentet fikk ballen rundt straffemerket, la ballen til rette og banket til. Nikita Haikin stod nok en gang i veien, og stoppet Sarpsborg-fyrtårnet.

Så ble det dramatikk på Sarpsborg stadion.

Hauge fikk to muligheter fra straffemerket

En ellers god Coulibaly hadde et stygt balltap midt på banen, og ga Hauge og Zinckernagel muligheten mot Lindseth.

To mot én ble for mye, og Lindseth kom på etterskudd og felte Hauge på innsiden av 16 meteren.

Sistnevnte tok straffen selv, men banket ballen i tverrliggeren. Hoveddommer Espen Eskås valgte derimot å la Hauge ta det på nytt, fordi Mitov Nilsson stod langt ut fra streken i det ellevemeteren ble tatt.

På sitt andre forsøk viste 1999-modellen selvtillit, og trillet inn gjestenes andre scoring for dagen.

- Den er såpass grov, selv om det ikke er ofte man dømmer på det. Vi får vel si at den ser riktig ut, forteller et samstemt studio.

Minutter etter var Glimt frempå igjen. Zinckernagel ble spilt opp av Brunstad Fet, og gjorde alt selv. Dro seg inn i banen, og sendte i vei en strålende avslutning i det lengste hjørnet.

Kampen var på mange måter over med ti minutter igjen å spille, og gjestene cruiset inn til nok en seier. Gultrøyenes 14. for sesongen, og ser ikke ut til å se seg tilbake.

I neste kamp venter et godt Odd-lag, hjemme på Aspmyra, og Sarpsborg får muligheten til å slå tilbake mot Aalesund på bortebane.

- Typisk forskjellen på et topplag, og resten. Topplagene setter de sjansene man får, mens Sarpsborg har ikke gjort det.