Sarr-show da Watford sprakk Liverpools tapsnull med 3-0-seier

Ismaïla Sarr var den store spilleren da Watford nedkjempet serieleder Liverpool og vant fortjent 3-0 på hjemmebane i Premier League lørdag kveld.

Liverpool-trener Jürgen Klopp trodde nok ikke helt det han så denne lørdagen, men «The Hornets» var helt på høyde med Liverpool og vel så det. Serielederen ble rett og slett kjempet ut av stilen av et bunnsolid Watford og påført sitt første serietap siden januar i fjor.

På de 27 første seriekampene denne sesongen avga Liverpool bare to poeng til sammen, men lørdag ble alle tre poengene igjen i Watford. Sarr scoret to ganger og la opp til Troy Deeneys mål.

Etter et snaut kvarter fikk vi et forvarsel på det som skulle skje. Da skar hjemmelagets spanske angriper Gerard Deulofeu inn i banen fra venstre og fyrte av, men måtte se at ballen gikk så vidt over tverrliggeren.

I det 37. minutt måtte imidlertid Deulofeu ut med skade, etter å ha fått en vridning i kneet i en duell med Liverpools midtstopper Virgil van Dijk.

På overtid oppsto det kaos i Liverpool-forsvaret etter at Watford presset ytterligere på. Kaptein Deeney fikk en stor dobbeltsjanse, men Alisson reddet første forsøk, og deretter styrte van Dijk ballen ut til corner.

Liverpool skapte derimot så å si ingenting, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

To mål fra Sarr, ett fra Deeney

Etter pausen kom hjemmelaget til en stor mulighet umiddelbart. Ismaïla Sarr fyrte av et godt skudd, men Alisson vartet opp med en like god enhåndsredning.

I det 54. minutt var Sarr imidlertid frampå igjen. Etter et langt innkast tok Abdoulaye Doucouré med ballen inn i boksen og slo hardt inn foran mål. Der var Sarr på rett plass og kunne dytte ballen inn i nettet. Sarr hadde før kampen uttalt at han gledet seg til å spille mot landsmannen og forbildet Sadio Mané.

Sarr ga seg ikke med dette. Bare seks minutter senere satte senegaleseren inn sin andre scoring etter å ha blitt spilt igjennom av Deeney. Alisson kom ut, men Sarr lobbet ballen elegant i mål til 2-0.

Liverpool prøvde å svare. I det 66. minutt fyrte Adam Lallana av et skudd som traff stolpen.

Men det var Watford som hadde momentum, og i det 72. minutt kom mål nummer tre. Sarr snappet ballen høyt oppe i banen og spilte til Deeney, som bredsidet ballen i mål.

I det 82. minutt kunne Sarr ha scoret igjen, men skuddet gikk like utenfor. Etterpå ble han tatt av banen til stående ovasjoner fra publikum.

Hjemmelaget kjempet med nebb og klør de siste minuttene. Og til slutt var det klart: Watford er det første laget som har slått Liverpool i årets Premier League-sesong.

Rekordene glapp

– De gjorde akkurat hva de ville gjøre, og vi gjorde ikke akkurat det vi ville gjøre. Det er slik fotball er, sa Jürgen Klopp til Sky Sports etter tapet.

Klopp kom imidlertid ikke med unnskyldninger, men erkjente rett og slett:

– Vi var ikke gode nok i kveld.

Liverpools midstopper Virgil Van Dijk forsikret imidlertid: – Vi ønsker å slå tilbake med en gang, og det kommer vi til å gjøre også.

Etter Liverpools seier mot West Ham mandag sto Jürgen Klopps lag med 18 seirer på rad i Premier League. Dette var tangering av Manchester Citys rekord fra 2017. Med seier mot Watford lørdag kunne altså Liverpool ha tatt den rekorden alene.

Slik ble det altså ikke.

Liverpool sto også med 44 kamper på rad uten tap i serien. Det vil si bare fem kamper bak Arsenals «uslåelige» rekord på 49 kamper uten tap fra 2003/2004.

Men også den rekorden går fløyten nå etter skrellen mot Watford, som med sin seier klatret over nedrykksstreken.

