Sarri avslører konflikt med Chelsea-spillere

Maurizio Sarri elsket fotballen i England, men forstår ikke at italienere firvillig vil bo i landet.

Maurizio Sarri ledet Chelsea til Europa League-triumf, finale i ligacupen og bronse i Premier League, men forlot London-klubben etter én sesong i fjor sommer.

Italieneren er nå trener for serieleder i Italia, Juventus, og i et intervju på klubbens YouTube-kanal innrømmer han at han hadde problemer med noen av spillerne i Chelsea.

- Jo høyere nivå du kommer på, jo vanskeligere er det å bygge et personlig forhold til spillerne dine. Omgivelsene dine endrer seg veldig, og det tar lengre tid å knytte bånd, mener Sarri.

KONFLIKT: Maurizio Sarri sier han hadde en konflikt med flere Chelsea-spillere. Foto: (NTB scanpix)

- Flere gråt

Eksempelet på uro i Chelsea-leiren som kanskje huskes best var da keeper Kepa Arrizabalaga nektet å bli byttet ut før straffekonkurransen mot Manchester City i ligacupfinalen.

- Omgivelsene dine endrer seg mye, og det tar lengre tid å knytte bånd på dette nivået. Jeg hadde et anstrengt forhold til Chelsea-garderoben, men da jeg fortalte dem at jeg skulle dra, gråt mange av dem, sier Sarri.

Han har imidlertid tilsynelatende selvinnsikt når han snakker om hvorfor han ikke gikk overens med alle spillerne i Chelsea.

- Jeg er ikke en person som klapper andre på ryggen. Jeg snakker mye om hva de gjør feil og mindre om hva de gjør bra. Jeg tror det har stor betydning, men de lærer å sette pris på deg for den du er.

Elsket Premier League - mislikte å bo i England

Italieneren legger ikke skjul på at han likte fotballen i England godt. Livet utenfor var imidlertid en annen historie.

- Du får en følselse av at folk får flere muligheter i England, ikke bare i fotballen. Når det er sagt ville jeg aldri bodd der. Jeg forstår ikke hvordan italienerne som bor der klarer det.

- Når det gjelder fotballen er det noe annet. Jeg savner Premier League. Den har et ekstraordinært teknsik nivå og en utrolig atmosfære. Motstandernes fans spør om bilde med deg, og arenaene er alltid fulle, uansett turnering. Det er fantastisk, sier Sarri.

Frank Lampard tok over som Chelsea-manager da Sarri forlot klubben i fjor sommer. Klubben ligger for øyeblikket på fjerdeplass i Premier League.