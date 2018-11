Sarri ble historisk etter poengdeling mellom Chelsea og Everton

Det ble målløst da Chelsea og Everton møttes til dyst på Stamford Bridge. Maurizio Sarri er fortsatt ubeseiret som Chelsea-manager i ligaen.

Chelsea hadde muligheten til å snike seg opp på tabelltopp før Manchester-derbyet med seier mot Merseyside-laget. Med Magnus Carlsen på tribunen klarte hjemmelaget likevel ikke å få hull på byllen på eget gress.

– Vi var litt uheldige. Jeg er så klart ikke fornøyd, men vi går i riktig retning, sa Chelsea-manager Maurizio Sarri etter kampen.

Uavgjortresultatet gjør derimot at Chelsea fremdeles er ubeseiret i årets sesong. Sarri ble med det den første manageren som går sine første tolv Premier League-kamper uten tap. Laget står så langt med åtte seirer og fire uavgjorte.

– Jeg er veldig stolt. Jeg må takke klubben, spillerne og støtteapparatet. Men i dag hadde jeg foretrukket tre poeng framfor rekorden, fortsatte Sarri.

Alonso-sjanser

Marcos Alonso var nær da han testet godfoten ved et par anledninger i første omgang. Et frispark fra 25 meter snek seg like utenfor, mens Jordan Pickford var med på notene da spanjolen smalt til på direkten fra kort hold.

Gjestene hadde også sine muligheter. Gylfi Sigurdsson fikk testet ut Kepa Arrizabalaga, men sisteskansen avverget til corner.

Stolpen sto i veien for Marcos Alonso etter drøye timen. Ti minutter senere fikk landsmannen Alvaro Morata nettsus, men ble korrekt avvinket for offside.

Hazard tilbake

Eden Hazard var tilbake i startoppstillingen og prøvde seg på en frekk avslutning kvarteret før slutt. Forsøket endte derimot like utenfor det lengste hjørnet til Pickford. Det samme gjorde Willians førsøk tidligere i oppgjøret.

De fremmøtte har sett langt artigere oppgjør på Stamford Bridge og måtte til slutt ta til takke med 0-0. Tilsvarende oppgjør på Goodison Park endte med samme resultat.

Everton innehar 9.-plassen, mens Chelsea avslutter uka på tredjeplass.

(©NTB)

Mest sett siste uken