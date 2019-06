Sarri er ferdig som manager i Chelsea

Sarri er ferdig i Chelsea og bekreftet klar for ny klubb.

Maurizio Sarri er ferdig i Chelsea etter kun én sesong i London-klubben. Det opplyser de blåkledde fra Stamford Bridge på sine egne hjemmesider.

Den karismatiske italieneren ankom London forrige sesong da han erstattet landsmann Antonio Conte i Chelsea. Etter en turbulent sesong i den engelske hovedstaden er han nå ferdig i jobben.

Allerede i mai meldte den italienske journalisten Alfredo Pedulla at Sarris agent Fali Ramadani hadde blitt enige med Chelsea, og at de kom til å la 60-åringen forlate Stamford Bridge denne sommeren.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia har kommet med en forklaring på hvorfor Sarri nå forlater klubben.

- I samtaler vi hadde etter Europa League-finalen gjorde Maurizio det klart at han hadde et sterkt ønske om å returnere til Italia. Han forklarte at grunnene var sterke knyttet til dette ønske, sier Granovskaia til Chelseas hjemmesider.

- Han ville også være nærmere familien og ta seg av sine foreldre som begynner å bli eldre. Han følte han måtte bo nært dem på dette tidspunktet, fortsetter Granovskaia.

- Maurizio og hans assistenter forlater Chelsea med et stort takk fra alle oss, for deres arbeid, sier Granovskaia

Klar for ny klubb

Det har lenge vært ryktet at Sarri kommer til å ta over den italienske seriemesteren Juventus, etter at tidligere trener Massimiliano Allegri kunngjorde at han gir seg i jobben hos «den gamle dame».

Samtidig som Chelsea bekreftet at Sarri var ferdig i klubben bekreftet Juventus at italieneren blir deres nye sjef.

Dermed forlater Sarri London-klubben etter kun en sesong i managerstolen.

Nedturer og oppturer

Det begynte å ulme rundt Sarri allerede i februar, og italieneren måtte svare for seg rundt hvorvidt han trodde han kunne få sparken. Spørsmålene ble flere etter den vanvittige hendelsen under ligacupfinalen mot Manchester City.

Den gang nektet nemlig keeper Kepa Arrizabalaga å la seg bli byttet ut i forkant av straffesparkkonkurransen. Sarri hadde gjort klar straffespesialisten Willy Caballero, men Kepa nektet rett og slett å gå av banen, til full forbannelse fra Sarri.

Til tross for dette, og ryktene om at Sarri kunne få sparken underveis i sesongen, så ledet han Chelsea tilbake til Champions League etter å ha endt blant topp fire i den engelske toppdivisjonen.

Sarri kunne også juble for sitt første trofé på toppnivå etter at Chelsea slo Arsenal i Europa League-finalen i Baku, i sesongens, og Sarris, aller siste Chelsea-kamp.