Saudi-Arabia trekker seg fra Newcastle-oppkjøp

Newcastle får ikke nye eiere fra Saudi-Arabia.

- Med en dyp takknemlighet for Newcastle-samfunnet og betydningen av deres fotballklubb, har vi kommet til beslutningen om å trekke vår interesse fra å kjøpe Newcastle United Football Club, skriver de i en pressemelding, ifølge Sky Sports.

Ifølge kanalen skal investeringsfondet «PCP Capital Partners and Reuben Brothers»ha trukket sin interesse for å kjøpe opp Premier League-klubben.

Opprinnelig ønsket fondet å kjøpe Newcastle for 300 millioner pund, rundt 3,6 milliarder kroner.

Amanda Staveley som representerer fondet, sier i en uttalelse at hun er «sønderknust på klubben, fansen og lokalsamfunnet sine vegne.»

Newcastle eies av omstridte Mike Ashley, han har lenge forsøkt å selge klubben. Iflkge The Guardian kommer torsdagens nyhet som et stor nedtur for supporterne som hadde håpet at en konsortium ville kjøpe ut den upopulære eieren.

Avisen hevder videre at avgjørelsen vil bli applaudert av andre fans som har pekt på menneskerettigheter og den dårlige behandlingen det saudiske regimet står for.

Ifølge The Times, så skulle PIF eie 80 prosent av Newcastle, mens Reuben-brødrene og Staveley skulle ti prosent hver av aksjene til klubben som spiller sine hjemmekamper på St. James' Park.

Staveley har i flere år forsøkt å kjøpe seg inn i Newcastle, og er kanskje best kjent for sin rolle som megler den gangen Abu Dhabi-gruppen kjøpte seg inn i Manchester City i 2008.

Flere har vært skeptiske til et angivelig oppkjøp fra Saudi-Arabia.

Generalsekretæren i Amnesty International Norge var sterkt kritisk til det pågående prosjektet fra det saudiaraberne i slutten av april.

- Dette er en del av sportsvaskingsprosjektet. De har skapt en visjon for Saudi-Arabia for 2030, der hovedpoenget er å diversifisere økonomien, og å bli mindre avhengige av olje. Som en del av dette er det åpenbart at han (Mohammed bin Salman, jour.amn) ønsker å gjøre Saudi-Arabia mer spiselige for omverdenen, uutalte Egenæs til Nettavisen i april.

The Guardian melder at det nå kan åpne vei for at den amerikanske TV-direktøren Henry Mauriss kan forsøke å kjøpe klubben.

Ifølge avisen kom han med et bud på 350 millioner pund i juni.

Mauriss er i dag direktør i ClearTV og har tjent opp sin formue gjennom kredittkort og finansindustrien, før han beveget seg over i mediebransjen og transformerte ClearTV til en gigant i USA.

Kanalen tilbyr i dag sine tjenester til flyplasser og helseinstitusjoner over hele landet. Mauriss har også inngått samarbeid med TV-selskapene NBC og CBS.