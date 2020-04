Saudi-Arabias oppkjøp av Newcastle nærmer seg. Det får Amnesty-sjefen til å riste på hodet: - Han er den største skurken

Amnesty Internationals generalsekretær er sterkt kritisk til det ventede oppkjøpet av Newcastle.

Ifølge The Times har den potensielt nye eiergruppen i Newcastle, ledet av det statlige saudiarabiske investeringsfondet (PIF), allerede lagt ned depositumet på klubben. Det er ventet at et oppkjøp av Newcastle vil koste 300 millioner pund.

- Nå er det ingen vei tilbake, skal en kilde ha fortalt den britiske avisen, og de nødvendige dokumentene skal nå være sendt inn til Premier League, som kan bruke tre uker på å gjennomgå de innsendte papirene.

Det er Amanda Staveley som har gått i bresjen for dette oppkjøpet, sammen med David og Simon Reuben. De vil begge være minoritetseiere bak det saudiarabiske statsfondet (PIF), som styres av Kronprins Mohammed bin Salman.

- Jeg mener at skal man lage en slags topp tre av de største skurkene, så er han (Bin Salman, jour.amn) på toppen. Han er den største skurken, andre kritiserte fotballeiere kommer ikke i nærheten. Dette skitner til fotballen, sier generalsekretæren i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen.

- Når fotballen skal bli en lekegrind for hvitvasking for noen av de mest brutale stater og enkeltpersoner, så tar det bort en del av sjarmen.

Sportsvasking

Ifølge The Times, så kommer PIF til å eie 80 prosent av Newcastle, mens Reuben-brødrene og Staveley får ti prosent hver av aksjene til klubben som spiller sine hjemmekamper på St. James' Park.

Staveley har i flere år forsøkt å kjøpe seg inn i Newcastle, og er kanskje best kjent for sin rolle som megler den gangen Abu Dhabi-gruppen kjøpte seg inn i Manchester City i 2008.

Generalsekretæren i Amnesty International Norge er sterkt kritisk til det pågående prosjektet fra det saudiaraberne:

- Dette er en del av sportsvaskingsprosjektet. De har skapt en visjon for Saudi-Arabia for 2030, der hovedpoenget er å diversifisere økonomien, og å bli mindre avhengige av olje. Som en del av dette er det åpenbart at han (Mohammed bin Salman, jour.amn) ønsker å gjøre Saudi-Arabia mer spiselige for omverdenen, sier Egenæs.

STERKT KRITISK: Generalsekretæren for Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, er sterkt kritisk til Saudi-Arabias oppkjøp av Newcastle. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Han forsøker å hvitvaske deres bilde. Det gjør han ved å kunne tiltrekke seg idrettsarrangementer, og nå ved å følge sine venner i De Forente Arabiske Emirater, samt Qatar, i å kjøpe seg en fotballklubb. Han har valgt England for å bygge for sin egen del.

Han referer til Abu Dhabi-gruppen, som er de som har stått bak oppkjøpet av Manchester City, mens Paris Saint-Germain eies og opereres i stor grad av Qatari Sports Investment (QSI).

De siste årene har nemlig Saudi-Arabia vært vertsskap for flere sportsarrangementer. Den spanske supercupen ble nylig avholdt i Saudi-Arabia, mens omkampen mellom bokserne Andy Ruiz og Anthony Joshua ble utkjempet i nasjonen.

Egenæs forteller at han selv er Manchester United-supporter, og da ryktene begynte å gå om at Bin Salman vurderte et oppkjøp av hans klubb så stod han ved et veiskille:

- Jeg forstår at dette er et kjempedilemma for Premier League. Det er mye som tyder på at oppkjøpet betyr at de vil utvikle visse områder Newcastle, og særlig i tiden der økonomien står stille, og Saudi Arabia kan love gull og grønne skoger, så forstår jeg dette. Men dette er noe de burde tenke nøye igjennom, sier Egenæs.

NY EIER?: Kronprins Mohammed bin Salman ligger an til å ta over Newcastle. Foto: Balkis Press/abaca (Pa Photos)

- Jeg er ikke noe «supporterpoliti», men jeg har sagt at dersom de hadde kjøpt Manchester United, så hadde jeg brutt helt med klubben. Jeg kan ikke støtte en klubb som i utgangspunktet ville blitt en reklameplakat for et brutalt diktatur, sier Egenæs.

Han er uansett tydelig på at han skjønner dilemmaet for supportere som fort kan vente seg en hverdag med klubb som har «uendelig med penger», kontra de tøffe og frustrende tidene under Mike Ashley.

Ifølge The Guardian, så skal uansett den nye eiergruppen gjennom den kjente «fit and proper»-testen, der man gjennomgår flere kriterier for å finne ut hvorvidt dette er en eiergruppe som har det som skal til for å styre en Premier League-klubb.

- Vi må tenke at de anser dette som en situasjon der de må vurdere hva dette sier om omdømmet til Premier League. De har nektet å godta salg tidligere, og ofte er det fordi kjøperen ikke har hatt økonomi, men det finnes noen andre eksempler, sier Egenæs.

- Det skal ha vært uærlighet hva angår økonomiske spørsmål. Et annet, som er mer interessant, er at de de skal ha nektet et oppkjøp fordi en eier var dømt for seksuell omgang med mindreårige. Da tenkte jeg: «OK, hvis et bestemt type rulleblad gjør at du ikke kan kjøpe en klubb, hva betyr dette om Saudi-Arabia var et privat firma?», sier Egenæs.

Halshugging

Den største kritikken mot Prins Mohammad bin Salman er uansett hans involvering i drapet på journalisten Jamal Khashoggi. 2. oktober 2018 ble nemlig den saudiarabiske journalisten drept og partert ved Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Khashoggi var en saudiarabisk journalist i eksil i USA, som blant annet skrev for Washington Post. Hans artikler var ofte kritiserende mot det det saudiarabiske regimet, som han selv hadde jobbet for som rådgiver.

Det ble senere hevdet at drapet på Khashoggi skal ha blitt beordret av Bin Salman. Den saudiarabiske kronprinsen nektet i et intervju med 60 Minutes for å ha stått bak gjerningen, men tok på seg alt ansvar for drapet på journalisten.

- Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndighet, sa Bin Salman i intervjuet den gangen.

CIA, USAs etterretningsorganisasjon, mener at bin Salman personlig sto bak drapet på Khashoggi, som senere også skal ha blitt partert inne ved det det saudiarabiske konsulatet.

I en lukket rettssak i desember 2019 i Saudi-Arabia ble fem saudiarabere dømt til døden, mens tre stykker ble dømt til fengselsstraffer for drapet. Det var i alt 11 stykker som var tiltalt for drapet på journalisten.

DREPT: Jamal Khashoggi ble likvidert. Foto: (NTB scanpix)

Håndteringen av saken har senere også fått sterk kritikk av blant andre FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, som har kalt prosessen for «en hån».

Egenæs forteller at Bin Salman har i lang tid vist liten, til ingen nåde for kritikerne rundt seg:

- Han er de facto-lederen av Saudi-Arabia. Det er kongen som har makten i landet, men alle er enige om at det er kronprins Bin Salman som har overtatt. Han har arrestert og satt i husarrest en rekke av sine slektninger, han har arrestert alle som har en prominens og kritisert ham, sier Egenæs.

Han nevner at her finner man alt fra religiøse ledere til kvinneaktivister som har blitt straffet knallhardt av Bin Salman.

- En del av dem hevder å ha blitt torturert, og noen har blitt idømt piskeslag i tillegg til fengselsstraffene. Enkelt har også blitt henrettet ved halsehugging, og særlig har det handlet om mennesker fra religiøse minoriteter, sier Egenæs.

- Om man ikke kan eie en Premier League-klubb for å ha blitt dømt for sex med mindreårige, så kan jeg ikke skjønne hvordan de heller kan akseptere å få inn Saudi-Arabia i ligaen.