Schalke 04-spiller Rabbi Matondo har pådratt seg både fansens og klubbens vrede etter ferskt bilde

Nå får den tidligere Manchester City-spilleren kjenne på flere sterke reaksjoner.

Tirsdag ble 19 år gamle Matondo gjenkjent på et bilde på bildedelingstjenesten Instagram, idet han gjennomfører en styrkeøkt hjemme i Cardiff i Wales.

Schalke-spilleren er avbildet i en Borussia Dortmund-drakt, erkerivalen til Gelsenkirchen-klubben, og hatlag nummer én for de blåkledde i den nordlige delen av Ruhrområdet.

Valget om å bruke en Dortmund-drakt med Jadon Sanchos navn og nummer på ryggen har ikke gått ubemerket hen i Tyskland. Matondo har pådratt seg fansens vrede etter at bildet ble kjent.

Schalkes sportsdirektør Jochen Schneider forteller til nyhetsbyrået AFP tirsdag at han «har gjort det veldig klart for Matondo over telefonen om hva han mener om den svært lite gjennomtenkte handlingen».

- Han er bare 19 år, men det skulle ikke ha skjedd. Vi fortalte ham klart og tydelig at han må vise den riktige reaksjonen på sin dårlige oppførsel både på og utenfor banen, sier Schneider.

Instagram-posten ble raskt fjernet, men da var allerede skaden skjedd. En rekke svært hatefulle og sinte kommentarer fra Schalke-fansen strømmet på før bildet ble fjernet.

Rabbi Matondo og Jadon Sancho er gode venner fra tiden i Manchester. Her er de avbildet før en Bundesliga-kamp i 2019 sammen med Manuel Akanji. Foto: Martin Meissner (AP)

Blant annet mener flere at Matondo må vises hvor «døren står», en tydelig henvisning til at de vil ha ham vekk fra klubben.

Flere fans har også uttrykt at de håper waliseren brukte drakten på grunn av et veddemål, men det er ikke bekreftet om dette er tilfellet.

Til tross for de to tyske klubbenes heftige rivaleri er Matondo og Sancho gode venner fra lang tid tilbake. De to britene spilte sammen i flere år i Manchester City før de flyttet til hver sin tyske klubb.

Matondo kom til Schalke i januar 2019 for rundt 10 millioner euro. Sancho signerte for Dortmund i 2017.