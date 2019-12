Schalke-keeper Nübel utestengt i fire kamper for kung-fu-takling

Schalke-keeper Alexander Nübel er utestengt i fire kamper for skrekktaklingen han satte inn mot Eintracht Frankfurt-spiller Mijat Gacinovic søndag.

Nübel rykket utenfor feltet og gikk inn med knottene først da Gacinovic jaget et framspill. Det minnet mer om kung-fu enn fotball da han bommet på ballen og traff serberen i brystet. Gacinovic måtte hjelpes ut mens han blødde fra munnen. På sykehus ble frykten for brukne ribbein iallfall avkreftet.

Stjernekeeperen fikk direkte rødt kort, men Schalke halte likevel i land 1-0-seier.

Etter kampen beklaget Nübel sin framferd overfor motspilleren, og Gacinovic godtok unnskyldningen gjennom en Instagram-melding.

– Dessverre skjer sammenstøt noen ganger i kampen om ballen. Takk for at du straks ba om unnskyldning, skrev han.

I tillegg til utelukkelsen fikk Nübel, som er lagkaptein i Schalke, en bot på om lag 120.000 kroner. Ifølge sportsdirektør Jochen Schneider og Schalkes nettsted aksepterer klubben straffen uten innvending.

– Det viktigste er at det går bra med Gacinovic, sa Schneider, som også takket Eintracht Frankfurt for at det ikke ble rettet beskyldninger mot Nübel etter episoden.

– Ingen anklaget ham for å ha gjort det med vilje. Det er et eksempel til etterfølgelse, sa han.

Nübel mister de to siste seriekampene før vinterpausen og de to første i vårsesongen. Han blir klar igjen til kampen mot Hertha Berling 31. januar.

