Schalke ut av marerittet etter Hoppe-show

Unngikk pinlig rekord etter hele 30 ligakamper uten seier.

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM 4-0:

Schalke kunne lørdag ha tangert Tasmania Berlins 55 år gamle rekord på 31 bundesligakamper uten seier, men slo til med 4-0 over Hoffenheim.

Matthew Hoppe ble den store spilleren med hattrick. Amine Harit var ikke langt bak. Han hadde assist på alle Hoppes tre mål før han selv satte punktum ti minutter før slutt.

Les også: Fiasko for Rooney og virus­rammet Derby

Dermed tok den hardt prøvede storklubben sin første seier i 1. Bundesliga siden 17. januar i fjor.

Hoppe kontret inn ledermålet i det 42. minutt. I det 57. minutt doblet han ledelsen etter en ny mønsterkontring, og seks minutter senere satte han inn nummer tre. Igjen gikk det fort da Schalke vant ballen, denne gang etter en lei feilpasning fra Kevin Vogt.

Etter å ha vært servitør tre ganger gjorde Harit 4-0-målet på pasning fra innbytter Bastian Oczipka. For fjerde gang i kampen ble Hoffenheim kontret i senk.

Med seieren overlot Schalke sisteplassen til Mainz, som tapte 0-2 hjemme mot Eintracht Frankfurt.

Freiburg kunne juble for 5-0-seier over Köln, mens Julian Ryerson fikk et kort innhopp da Union Berlin spilte 2-2 mot Wolfsburg. Det ble uavgjort også mellom Leverkusen og Werder Bremen.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen