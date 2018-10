Schmeichel knust etter Leicester-eierens dødsulykke

Leicester-keeper Kasper Schmeichel sier han er «fullstendig ødelagt og knust» etter at klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha omkom i en helikopterstyrt.

I et åpent brev tar dansken et hjerteskjærende farvel med Leicesters thailandske eier og styreformann. Brevet har han lagt ut på Twitter.

«Jeg kan ikke tro det som har skjedd. Jeg er fullstendig ødelagt og knust. Det er uvirkelig det jeg så i går kveld», innleder Schmeichel brevet med.

Flere engelske medier har skrevet at Schmeichel var blant de første som lørdag kveld løp ut fra Leicester stadion etter at Srivaddhanaprabhas private helikopter styrtet og gikk i bakken på parkeringsplassen rett ved arenaen. Målvakten skal ha løpt mot ulykkesstedet for å hjelpe til.

Ifølge medier var Schmeichel på gråten da han så det brennende helikopteret.

«Aldri har jeg møtt en mann som deg. Så hardtarbeidende, så dedikert, så lidenskapelig, så vennlig og sjenerøs», skriver han videre.

Styrtet etter seriekamp

Sent søndag kveld bekreftet Leicester at klubbeieren hadde mistet livet i helikopterulykken som skjedde et døgn tidligere etter 1-1-kampen mot West Ham i Premier League.

– Det er med stor fortvilelse og hjertesorg at vi bekrefter at vår styreformann, Vichai Srivaddhanaprabha, er blant dem som på tragisk vis mistet livet lørdag kveld da et helikopter som fraktet ham og fire andre personer krasjet utenfor King Power Stadium. Ingen av de fem om bord overlevde, het det i en uttalelse.

60 år gamle Srivaddhanaprabha kjøpte den engelske fotballklubben i 2010. Året etter ble Schmeichel hentet til Leicester. Dansken har så å si vært med fra begynnelsen i klubbens gjenoppbygging under den thailandske eieren.

Premier League-triumf

I 2016 kom det desiderte høydepunktet. Da vant Leicester sensasjonelt Premier League.

«Du endret fotballen. For alltid! Du ga alle troen på at alt var mulig (...). Du inspirerte meg, og jeg trodde på deg. Du fikk meg til å føle at alt var mulig», skriver Schmeichel og fortsetter:

«Du fikk mine drømmer til å gå i oppfyllelse (...). Og det knuser mitt hjerte å vite at jeg aldri skal møte deg i garderoben igjen».

Også Leicesters stjernespiss Jamie Vardy hyller klubbens eier.

«Jeg sliter med å finne de riktige ordene... For meg er du en legende. En fantastisk mann som hadde et stort hjerte. Du var klubbens sjel. Takk for alt du har gjort for meg, min familie og klubben. Jeg vil virkelig savne deg», skriver Vardy på Instagram.

