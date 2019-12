Schmeichel tror seieren mot Spurs kun gir Solskjær arbeidsro i et par dager

Den tidligere keeperkjempen er imponert over Solskjærs tillit til de unge spillerne, men tror presset vil komme tilbake ved tap mot byrival City.

Solskjær måtte tåle flere kritiske spørsmål i forkant av storkampen mot Tottenham, men den tidligere Molde-treneren slo nådeløst tilbake ved å føre sitt lag til 2-1-seier mot sin forgjenger José Mourinho.

Marcus Rashford spilte en glimrende kamp og scoret begge målene for et United-lag som nå ligger på sjetteplass i Premier League med 21 poeng på 15 kamper.

Seieren gir et lite pusterom for Solskjær, men tidligere United-keeper Peter Schmeichel tror ikke pusterommet automatisk vil vedvare.

- (Resultatet) vil helt sikkert gi ham et par dager med fred og ro. Det vil vare frem til neste kamp han taper. Han har et veldig ungt lag, og vi bør ikke glemme at han (Solskjær) vil ha opp- og nedturer med dette laget, sier Schmeichel til Amazon Prime, gjengitt av Daily Mail.

Daniel Taylor, journalist i The Athletic, skrev før seieren mot Tottenham at United-ledelsen ikke har noen planer om å kvitte seg med Solskjær, og Schmeichel roser nordmannen for å gi unggutta tillit til tross for at han, hvert fall utad, virker å være under press.

- Han er under press. Han er den neste. (Marco) Silva i Everton er kanskje foran ham med tanke på å bli sparket, men han sender fortsatt utpå et ungt lag og tror og stoler på dem, sier dansken.

Solskjær overrasket imidlertid noe med laguttaket i onsdagens storkamp. Rutinerte Juan Mata måtte avfinne seg med å starte kampen på benken, mens Mason Greenwood (18) fikk sin første Premier League-start for sesongen. Sammen med Daniel James (22), Jesse Lingard (26) og Rashford (22) utgjorde han den offensive kvartetten mot Spurs.

- Denne kampen kunne ikke kommet på verre tenkelig tidspunkt for Ole, med tanke på presset fordi det var mot José Mourinho, manageren han avløste. Så går han ut der og får laget til å vinne. De hadde et tilbakeslag i den første omgangen, men han snudde det, og for meg, om folk bare ville fokusert på det, gjør Ole en veldig, veldig god jobb, forteller Schmeichel.

Solskjær selv var en svært fornøyd mann etter seieren mot Tottenham. 46-åringen var rask med å fullrose onsdagens tomålsscorer.

- Gutten er 22 år og i dag spile han som om han var i hagen eller på løkka med kompisene sine. Han må bare nyte det. Noen ganger er det forventninger og press på ham fordi vi forventer mye av ham fordi han har vist det så mange ganger, sa Solskjær og fortsatte.

- Vi ønsker at de skal gå ut og kose seg, uten frykt for å tape. United-fans elsker å se kantspillere og spisser som spiller med mot.

Ole Gunnar Solskjær påførte José Mourinho sitt første tap som Tottenham-sjef

VIKTIG: Marcus Rashford scoret begge målene i 2-1-seieren mot Spurs. Foto: Oli Scarff (AFP)

Mourinho advarte mot Rashford

På motsatt trenerbenk onsdag sto en svært skuffet Mourinho igjen. Portugiseren fikk ikke det gjensynet med Old Trafford som han hadde håpet, og managerveteranen uttalte etter kampen at han hadde forberedt sine spillere på nettopp Rashford.

- Vi tok kontroll, og vi burde ha blitt bedre. Så slapp vi inn målet, og det ga United selvtillit. De ble mer defensive, de hadde noen lure taklinger, de var smarte. Når Rashford spiller fra venstre, så er han veldig, veldig farlig. Jeg visste dette, og jeg forberedte spillerne mine så godt jeg kunne på dette. De visste veldig godt hva han kan gjøre.

TAP: José Mourinho fikk ikke gjensynet med Old Trafford som han hadde håpet. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Seieren gjør at United avanserte forbi Tottenham på tabellen. Solskjærs mannskap ligger på sjetteplass, åtte poeng bak Chelsea på fjerdeplass som innehar den siste plassen som gir mulighet for Champions League-spill.

Det er imidlertid ikke mye tid til å hvile på laurbærene for Manchester Uniteds norske manager. Allerede lørdag venter en kanskje enda tøffere oppgave når Manchester City venter på Etihad Stadium.

Pep Guardiolas mannskap har ikke hatt en perfekt sesong hittil, men viste seg fra sin beste side da de knuste Burnley 4-1 tirsdag.