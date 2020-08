Scholes ber Solskjær og United om ikke å gjenta «Haaland-feilen»

Paul Scholes mener Manchester United må bla opp for å sikre seg drømmesigneringen i dette overgangsvinduet.

- Vi planlegger å beholde Jadon Sancho i laget vårt denne sesongen, og avgjørelsen er endelig, uttalte Borussia Dortmund-direktør Michael Zorc nylig.

Likevel er Manchester United håpefulle med tanke på å få til en overgang for den 20 år gamle angriperen i løpet av sommeren.

Klubben er ifølge overgangsguruene Fabrizio Romano og Christian Falk i prinsippet enige med Sancho om den personlige kontrakten.

Nå gjenstår det å se om Manchester United er villig til å bla opp 120 millioner euro, eller om Dortmund er villig til å slå av på prisen.

Uavhengig av hvordan floken løses, mener tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes at Solskjær og co. må handle.

- Det er bare ute etter litt ekstra penger. Han ser ut som en glimrende spiller, og jeg tror han kan forbedre alle lag i verden med sine målpoeng, sier Scholes ifølge The Independent.

Han advarer nå klubben mot signaleffekten av at enda et stortalent glipper, etter at Erling Braut Haaland valgte Dortmund foran blant andre Manchester United da han forlot RB Salzburg i januar.

- United var svært interessert i Haaland også, og de gjorde ikke alt de de kunne for å få det til og for å betale det de måtte. Kommer de til å gjøre det for Sancho? Jeg tror det. Hvis Ole virkelig vil ha ham, så kommer de til å hente ham, mener Scholes.

Solskjær var ikke interessert i å diskutere Sancho-overgangen etter mandagens møte med FC København i Köln.

- Jeg kan ikke kommentere andre lags spillere. Det gjør jeg aldri, sa Solskjær.