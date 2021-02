Scholes hyller United-stjerne: - Sensasjonelt

Tidligere Manchester United-spiller lar seg stadig forbause av Bruno Fernandes' innflytelse i klubben, selv om han mener at portugiseren ikke hadde sin beste kamp mot Newcastle til tross for scoring og målgivende pasning.

Etter en relativt laber første omgang, slo Solskjærs menn tilbake og vant 3-1 over Newcastle søndag kveld.

Nok en gang ble Bruno Fernandes avgjørende for rødtrøyene med sin assist til Daniel James på 2-1-målet, før han selv fastsatte sluttresultatet fra ellevemeteren 15 minutter før fulltid.

- Har blitt standarden vi forventer

Etter kampen fikk Fernandes nok en gang stor del av æren for at United nok en gang fikk med seg tre poeng, med sitt 15. ligamål og 10. assist i Premier League denne sesongen.

- Det er definitivt progresjon. Ole har fått en virkelig angrepstrussel til dette laget, og Bruno Fernandes har vært den store forskjellen, sier Scholes, gjengitt av Daily Mail, og fortsetter.

- Kun Mo Salah har scoret flere mål enn ham denne sesongen. Innflytelsen han har hatt på dette laget har vært sensasjonelt. Før (hans ankomst) klarte ikke United å skape mange sjanser eller score mange mål.

Selv om Scholes ikke lot seg imponere nevneverdig av Fernandes' prestasjoner totalt sett, er han uansett forbauset over hvor viktig den offensive midtbanespilleren har blitt for Solskjærs United-lag.

- Han han egentlig ikke veldig stor innvirkning (Mot Newcastle), men det er standarden vi forventer av ham nå. Assist og en ny scoring. Assisten var nok litt heldig tror jeg men han har gjort en helvetes forskjell i dette laget, sier han.

Solskjær om Daniel James: - Det tok energien vekk

En som ikke har gjort sakene sine like bra etter overgangen til de røde djevlene sommeren 2019 er Daniel James.

De siste kampene har 23-åringen får mer tillit, og står med to mål på to kamper etter også scoring mot Real Sociedad i Europa League forrige uke.

- Han har aldri forsvunnet, han har jobbet hardt bak kulissene, har alltid vært tilgjengelig, og er alltid en spiller du kan bruke i forskjellige posisjoner. Han lærer seg spillet og jeg er veldig glad på hans vegne, sa Solskjær om James etter kampen.

- Vi jobber med ham, vi prøver å hjelpe alle. Dan kom fra Championship opp til Man United, scoret noen mål i sine første kamper, som tok litt av energien vekk med alle overskriftene og medieoppmerksomheten. Men han har slått tilbake og jobbet med å få selvtilliten til å tro på seg selv. Nå vet han at han er en god spiller, fortsatte nordmannen.

United-kritikk underveis mot Newcastle

Til tross for United-seier, var det flere som reagerte på hvordan rødtrøyene fremsto spesielt åpningen av kampen, da Solskjærs menn til tider rotet bakover i banen, og slet med å skape sjanser offensivt.

- Newcastle har vært det beste laget så langt på Old Trafford. De beveger ballen mye raskere enn United, som sliter med å få Bruno Fernandes inn i kampen. Mange pasninger sideveis for United, var The Times-journalist Paul Hirst sin dom over United sin første halvtime.

- Ikke mange lag kan få 17. plass-plasserte Newcastle United til å se ut som PSG gjorde på Camp Nou tidligere i uken, men Manchester United gir det et forsøk. Det er så dårlig, skrev den anerkjente fotballjournalisten Andy Mitten på Twitter etter første omgang.

Solskjær var ikke uenig i kritikken, men var godt fornøyd med den andre omgangen.

- Vi måtte få opp tempoet litt, spesielt på siste tredjedelen og jeg følte vi klarte å gjøre det. Det er alltid vanskelig å komme i gang igjen etter en bortekamp i Europa. Selv om vi dominerte banespillet og hadde ballen mye klarte vi ikke å skape mange sjanser. Jeg følte at vi fant posisjonene bedre i andre omgang, sa Solskjær etter kampen til BT Sport.

Neste kamp for United er torsdag 25. februar når de møter Real Sociedad til returoppgjør i 16-delsfinalene i Europa League, etter en knallsterk 4-0-seier i første kamp.

