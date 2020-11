Scholes med nådeløs United-tirade etter «respektløs forestilling»: - Det er barnefotball

Etter målfest i forrige Champions League-kamp ble det på nytt krisestemning blant ekspertene da United tapte mot Istanbul Basaksehir.

Manchester United-legende Paul Scholes var ikke imponert over forsvarsspillet til Solskjær sitt mannskap i onsdagens Champions League-kamp mot Istanbul Basaksehir.

12 minutter inn i kampen fikk Demba Ba plutselig en hel banehalvdel å løpe på etter at United hadde vært fremme på en corner. Alene med keeper, og med Matic løpende for livet i ryggen, satte spissen enkelt inn 1-0.

Scholes stiller seg undrende til hvordan hans tidligere lag plutselig lot Ba få så store rom å løpe i, og kaller forsvarsspillet til Solskjær sine spillere for «flaut».

- Selvsagt har man alltid noen bak på midtbanen, og de peker ut Matic. Det er som barnefotball, sier Scholes til BT Sport og fortsetter:

- Man kan forstå det om det hadde vært i siste minutt, men dette er i de ti første minuttene. Det er flaut. Defensivt løp de rundt overalt, tordner han.

LES OGSÅ: Ekspertene trodde knapt det de så av Manchester United: - Det er sjokkerende

- Må ta ansvar

I det 40. minutt scoret tyrkerne på nytt etter dårlig forsvarsspill av United. Den engelske storklubben tapte til slutt 2-1.

Paul Scholes er en av de mest suksessfulle Manchester United-spillerne gjennom tidene, og mener han vet hva som må til for å spille godt defensivt. Han mener blant annet at United-spillerne er nødt til å ta mer ansvar.

- Forsvarsspillerne må være bedre, offensivt kunne det også vært bedre. Defensivt må de ta ansvar, man må forsvare seg en mot en noen ganger når man spiller for Manchester United, men de virker ikke å være i stand til å gjøre det, sier Scholes.

- Utilgivelig

Etter onsdagens kamp var Ole Gunnar Solskjær ærlig på at forsvarsspillet mot Istanbul Basaksehir ikke var bra nok, og kalte det blant annet «utilgivelig».

- Prestasjonen var ikke bra nok mot et lag som jobbet og løp. De tok oss på senga et par ganger og scoret et par mål som kommer når man ikke forsvarer seg bra nok, sier United-manageren.

ÆRLIG SOLSKJÆR: Ole Gunnar Solskjær var ærlig på at forsvarsspillet mot Istanbul Basaksehir ikke var bra nok. Foto: Murad Sezer (Reuters)

- Vi spiller en kort corner og glemmer mannen på topp og det er utilgivelig. Og selvsagt, på det andre målet imot var vi ikke bra nok organisert til å presse og vinne ballen tilbake.

Solskjær innrømmer at de rett og slett ga bort to mål mot den tyrkiske storklubben.

- To enkle mål som vi gir bort og vi hadde ikke nok til å komme tilbake i andre omgang. Vi hadde 45 minutter på oss til å redde noe fra kampen - vi prøvde det vi kunne, men vi klarte ikke å bryte dem ned.

LES OGSÅ: Mourinho oppgitt over mediene: - Hva snakker dere om?

Van Persie og Ferdinand også kritiske

Også Solskjærs tidligere lagkamerat og United-legende, Rio Ferdinand, var overrasket over hvordan de røde djevlene forsvarte seg i første omgang.

- Det er et mål man vanligvis ser når man prøver å få en utligning i det 89. minutt, sier han.

Den tidligere forsvarskjempen likte ikke det han så av Solkjær sitt mannskap onsdag kveld.

- Jeg ble overrasket over å se det. Det er mangel på respekt for seg selv. De har blitt kalt ustabile. De trengte å få et resultat her, mener Ferdinand.

Tidligere Manchester United spiss Robin van Persie var også kritisk til hvor enkle United var å kontre mot etter offensiv corner.

- Defensivt er det svakt. Jeg tror ikke jeg husker å ha sett noen slippe inn et mål som det der. Man har alltid minimum én, normalt to spillere igjen bak, sier den tidligere storscoreren.

Manchester United og Solskjærs neste mulighet til å reise kjerringa blir mot Everton i Premier League på lørdag. United møter Merseyside-klubben på bortebane klokken 13.30 lørdag.