Scholes mener Solskjærs valg er et tydelig tegn på at United-profilene er på vei ut

Den tidligere midtbanespilleren tror to Manchester United-spillere fort kan ha spilt sin siste kamp for klubben onsdag.

Manchester United hadde få problemer med å ta seg videre i Europa League onsdag og nå venter et møte mot Ståle Solbakkens FC København i neste runde.

Scoringer av Jesse Lingard og Anthony Martial sikret seieren for Solskjærs menn å Old Trafford. Førstnevnte ble byttet ut rett etter sin 1-1-scoring.

LES OGSÅ: Simen Juklerød bidro til etterlengtet cup-triumf: - Tipper jeg har et større navn i Belgia enn i Norge

Det at United-manager Solskjær valgte å ta ut angrepsspilleren såpass tidlig i kampen, mener ekspert Paul Scholes at er et tydelig tegn fra Solskjærs side.

Ble byttet ut etter scoring

Scholes mener det vitner om at Lingard kommer til å bli solgt innen kort tid.

- I det siste har han (Lingard) ikke vært god nok, egentlig. Er han en spiller som skal starte for United, om de skal vinne ligaen og store trofeer? Det er jeg ikke sikker på. I denne kampen så tenker du jo at han burde få 90 minutter, sammen med Fred, men Ole velger å ta ham av etter en times spill, sier Scholes ifølge Daily Mail.

- Jeg synes det er et tegn på Ole kommer til selge ham, sier Scholes videre.

Lingard har vært offer for mye kritikk den siste sesongen og det er ikke bare ekspertene som har kritisert spilleren, også for enkelte fans har Lingard vært en hakkekylling i perioder der det ikke har gått på skinner for United.

LES OGSÅ: Tidligere Vålerenga-spiller beskyldes for rasisme: - Meldingene ble sendt uten at jeg hadde noen anelse

- Det kan hende at jeg tar helt feil, men jeg får følelsen av at han skal selges. Selvtilliten hans har kanskje vokst noe etter scoringen, men han var ikke spesielt god i denne kampen, heller, mener den tidligere midtbanespilleren.

EKSPERT: DEn tidligere midtbanestjernen Paul Scholes er ekspert i BT Sport. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos / NTB scanpix)

- Det er ingen sjanser i verden for at han får starte i Europa League-kvartfinalen mot FC København på mandag, mener United-legenden videre.

- Vurderer å kvitte seg med Fred

Scholes mener også at brasilianeren Fred, som også ble byttet ut i onsdagens kamp, kan være på vei bort fra Old Trafford-klubben.

- Jeg tror det byttet var et tegn, også når det gjelder Fred. Jeg tror Solskjær vurderer å kvitte seg med ham også, spår Scholes, som er ekspert hos BT Sport.

Når det gjelder Lingard har han allerede blitt koblet med flere klubber.

LES OGSÅ: TV 2-profilen Ingrid Halstensen (32) flytter fra Manchester

United-spilleren har blitt nevnt i forbindelse med både Roma, Borussia Mönchengladbach og Newcastle i løpet av dette overgangsvinduet.

- Jeg vet hva Jesse er i stand til. Jeg vokste opp med ham, spilte med ham, trente ham på reservelaget, og vet at han er mye bedre enn hva han viser, sier Scholes.

- Jeg føler at han har blitt stallfyll i United. Han er 27 år og blir 28 år i desember og er egentlig på høyden av karrieren nå. Ønsker han å spille 5, 10 eller kanskje maks 20 kamper per sesong i en slik alder? Det tror jeg ikke, mener Scholes.

P.S. På pressekonferansen etter kampen mot LASK bekreftet Solskjær at Alexis Sanchez er ferdig i United. Han går permanent til italienske Inter.