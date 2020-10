Schulze-dobbel for Start i viktig seier over Haugesund

Eirik Schulze og Espen Børufsen var arkitektene da Start slo Haugesund 5-1 i Eliteserien i fotball søndag.

Med seieren reduserte Start avstanden opp til nettopp Haugesund på trygg grunn til fire poeng. I kampen for å unngå nedrykk har laget fått en liten pustepause ned til Mjøndalen og Aalesund.

Børufsen slo den målgivende pasningen til Starts tre første scoringer, mens Schulze ble tomålsscorer da han gjorde 3-0 og 4-1. For første gang denne sesongen kunne de gule og svarte gå av banen etter å ha scoret flere enn tre mål.

– Vi var for en gangs skyld effektive samtidig som vi ikke slapp til motstanderen særlig mye, sa Start-trener Joey Hardarson til Eurosport ved pause.

Selvmål

Gjestene kom under etter en snaut kvarter da Ulrik Fredriksen var uheldig å sette ballen i eget nett da han skulle forsøke å stoppe Espen Børufsens innleggsforsøk.

Mohamed El Makrini utnyttet så en dårlig avklaring i Haugesund-feltet og banket inn 2-0 nede i hjørnet fra 18-19 meter. Også her var Børufsen delaktig.

Børufsen hadde igjen regien da han fant Eirik Schulze på bakre stolpe etter en drøy halvtime. Schulze leverte en god prestasjon da han headet inn 3-0 fra skrått hold.

Start-trener Joey Hardarson hadde gjort seks endringer fra forrige bortekamp, og det var et tent Start-lag som entret banen. De jobbet hardt og vant de fleste duellene.

Ingen ny opphenting

Haugesund leverte en eventyrlig opphenting etter å ha ligget under med 1-4 for Odd på hjemmebane forrige søndag. Da ble ett poeng reddet. Søndag ble det ikke noe nytt mirakel fra Jostein Grindhaugs menn.

– Vi må ha noen mål og tette igjen bakover, sa Grindhaug etter den slette forestillingen før pause.

Haugesund fikk sin redusering tidlig i annen omgang og øynet et lite håp. Lynraske Ibrahima Wadji utnyttet en kontring etter at Start hadde hatt et frispark i god posisjon. Han løp fra egen banehalvdel og forbi alt og alle da han reduserte til 1-3 etter 53 minutter.

Eirik Schulze satte imidlertid inn 4-1 etter en times spill og deretter noterte Ulrik Fredriksen sitt andre selvmål for dagen.

