Schulze reddet Start-poeng – dramaet i bunnstriden fortsetter

Eirik Schulzes utligning til 1-1 mot Brann kan bli gull verdt for Start i nedrykksstriden i Eliteserien. Sørlendingene går nervepirrende uker i møte.

Onsdagens uavgjortresultat betyr at Start forblir på kvalifiseringsplassen i Eliteserien i fotball. Mjøndalen på plassen bak kan passere Kristiansand-klubben med storseier mot Rosenborg torsdag.

I øyeblikket skiller det tre poeng lagene imellom.

Nedrykksdramaet skal avgjøres i siste serierunde to dager før julaften. Da skal Start ut mot Vålerenga på bortebane, mens Mjøndalen har hjemmekamp mot tabelljumbo Aalesund.

– Det kan være at ett poeng holder. Vi er nødt til å ta poeng, og helst mer enn ett, sa målscorer Schulze til Eurosport.

Da blir det garantert mer dramatikk à la det som utspilte seg i Kristiansand onsdag. En sen straffebom og sjansesløseri var noen av ingrediensene der.

– Vi er skuffet over dette. Skulle gjerne sett at vi fikk tre poeng her, og vi hadde sjanser nok til å klare det. Litt symptomatisk for sesongen, sa Start-spiller Erlend Segberg.

Sjansebonanza

Onsdagens senkamp var målløs til pause, men pauseresultatet ga et dårlig bilde på begivenhetene de første 45 minuttene. Sjanser var det nemlig nok av, og hjemmelaget skapte de fleste.

Eirik Schulze og Eman Markovic kom begge til gode muligheter, og også Christian Bolaños kunne sendt Start i ledelsen. I motsatt ende av banen testet tidligere Start-spiller Mathias Rasmussen hjemmelagets keeper Jonas Deumeland med et par gode avslutninger, men uten resultat.

Innledningsvis i annen omgang fortsatte det i samme spor. Etter et snaut kvarters spill fikk Markovic på ny sjansen til å sende Start i føringen, men som i første omgang ble avslutningen for svak.

Deretter kom scoringen som satte nye grå hår i hodet på alle i Start-leiren. Petter Strand fikk sjansen på frispark fra god posisjon, og Brann-profilen svarte med å svinge ballen vakkert opp i krysset bak keeper Deumeland.

Schulze igjen

Da så det mørkt ut for hjemmelaget, men Eirik Schulze kom til unnsetning 21 minutter før full tid. 27-åringen var iskald da han satte ballen i nærmeste hjørne etter godt spill.

Målet var Schulzes niende i serien denne sesongen.

Det berget ett viktig poeng for et Start-lag som var heldige som ikke røk på tap i sluttminuttene. Da fikk Brann straffe som følge av at Erlend Segberg tok i bruk ulovlige midler i en duell med Vegard Forren.

Fra straffemerket sendte imidlertid Daouda Bamba ballen høyt over.

– Vi er trygge, så det er en god følelse. Jeg skulle ikke tatt den. Barmen skulle gjort det, men jeg snakket med ham og ba om å få sjansen. Uheldigvis for meg bommet jeg, sa Bamba.

Det ene poenget betyr at Brann ikke lenger kan rykke ned.

– Vi fikk det ene poenget, og det var det vi kom for, sa trener Kåre Ingebrigtsen.

