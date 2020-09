Schumachers sønn med nytt steg mot Formel 1-debuten

Mick Schumacher, sønn av Formel 1-legenden Michael, skal kjøre for Alfa Romeo i treningen før den neste VM-runden på Nürburgring i Tyskland.

Det ble klart tirsdag, og det innebærer at 21-åringen har tatt nytt steg på vei mot å følge i farens fotspor og hevde seg i verdens gjeveste motorsportserie.

– Jeg er overlykkelig over å få denne sjansen. At min første deltakelse i en Formel 1-helg finner sted foran hjemmetilhengerne på Nürburgring gjør det enda mer spesielt, sier Mick Schumacher i en uttalelse gjennom stallen.

Arrangøren får slippe inn inntil 20.000 tilskuere hver dag av stevnet neste helg, og unge Schumachers medvirkning vil garantere at det blir folksomt allerede første dag.

Han skal kjøre bilen til Antonio Giovinazzi i den første treningsøkten fredag 9. oktober.

– En blivende mester

– Det er ikke tvil om at Mick er et at de store talentene blant unge racerførere, noe som reflekteres av hans resultater. Han kjører fort, men er også stødig og moden. Det er egenskaper for en blivende mester, sier Alfa Romeo-teamsjef Frederic Vasseur.

Michael Schumacher ble født og vokste opp i Kerpen, ikke langt fra Nürburgring. Han vant fem av sine 91 VM-rundeseirer der. Totalt ble han verdensmester sju ganger, og en seksjon av Nürburgring-banen har navn etter ham.

Nick Schumacher leder VM-sammendraget i Formel 1. Han tok sin annen seier for året i Sotsji forrige helg. Mange tror at han allerede neste år vil få sete hos et Formel 1-lag.

Best mulig

Han har tidligere testkjørt Formel 1-biler, men aldri deltatt i offisiell trening i forbindelse med en VM-runde. Han er del av Ferrari-akademiet og får sjansen i Alfa Romeo fordi Ferrari leverer motorer til stallen.

– De neste ti dagene skal jeg forberede meg så jeg kan gjøre den beste mulige jobb for laget, sier han.

For øvrig vil Lewis Hamilton tangere Schumacher seniors rekord på 91 VM-rundeseirer om han vinner løpet i Tyskland neste helg. Briten kan i løpet av høsten også tangere Schumachers sju VM-titler.

Michael Schumacher pådro seg alvorlige hodeskader i en skiulykke i 2013 og har ikke vært sett offentlig siden da.

