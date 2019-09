Scoring og målgivende for Graham Hansen i «El Clásico»

Den norske landslagsstjernen gjorde sin debut for den katalanske fotballgiganten.

FC BARCELONA - CLUB TACÓN 9-1

Det var duket for tidenes første kvinnelige El Clásico på Estadio Johan Cruyff da Barcelona tok i mot Club Tacón lørdag kveld, og med Caroline Graham Hansen fra start smadret de sine rivaler hele 9-1.

Den norske superstjernen viste sine fantastiske kvaliteter da hun vartet opp med en scoring og en målgivende for «blaugrana» i sin aller første kamp for den katalanske storklubben.

Dette er den første kampen av årets Primera División i Spania. Barcelona ligger på førsteplass foran Sevilla. De smadret Granadilla Tenerife hele 4-0 i sin første kamp for sesongen.

Graham Hansen-show

Det skulle ikke ta spesielt lang tid før den norske landslagsstjernen, som signerte for Barcelona tidligere denne sommeren, presenterte seg for sitt nye hjemmepublikum.

Kaptein Alexia Putellas sendte Barcelona i føringen allerede etter åtte minutter spilt, før Aitana Bomati la på til 2-0 før halvtimen var spilt i Barcelona.

Graham Hansen danset seg vei ned langs høyresiden, og hennes innlegget smalt i Tacóns Lucía Suárez som sendte ballen i eget mål. Kun fem minutter senere var den norske stjernen på farten igjen.

Denne gangen tok hun seg inn i boksen og la inn mot stjernespiss Asisat Oshoala. Hun rakk ikke frem til ballen, men det gjorde Mariona Caldentey som satte inn 4-0 for Barcelona i den første omgangen.

I den andre omgangen reduserte Jessica til 1-4 for Tacón før Aitana satte inne Barcelonas femte scoring etter timen spilt i Barcelona. Den sjette scoringen skulle ha norsk adresse.

Mariona danset seg nemlig forbi flere forsvarere før hun leverte ballen til Barcelonas norske stjerne. Graham Hansen noterte seg for sin første scoring for Barcelona, og la på til 6-1.

Den spanske landslagsstjernen Jenni Hermoso ville også være med på festen da hun satte inn både 7-1, 8-1 og med 9-1 før dommeren blåste for full tid på Estadio Johan Cruyff.

Graham Hansen ble byttet ut etter 75 minutter spilt.

Real Madrid

Tidligere denne sommeren ble det klart at Club Tacón vil bli innlemmet i Real Madrid. Det ble uansett også klart at sesongen 2019/2020 kommer de til å spille under sitt opprinnelige navn.

Underveis i denne prosessen skal de spille sine hjemmekamper på Estadio Alfredo di Stéfano, som er der Real Madrid Castilla (andrelaget for herrer) spiller. Fra og med 1. januar 2020 skal Club Tacón, etter planen, endre navn til Real Madrid.

Før denne sesongen ha Club Tacón gjort flere store overganger for å kunne hevde seg med lagene i den spanske toppdivisjonen. Blant dem er de svenske stjernespillerne Kosovare Asllani og Sofia Jakobsson, så vel som brasilianske Thaisa.

Sesongen har uansett ikke fått noen god start for Tacón, som er nyopprykket denne sesongen. De ligger på siste plass etter den første serierunden av året seriespill i den spanske ligaen.

På sosiale medier er det flere Barcelona-supportere og journalister som hyller Graham Hansen etter den fantastiske debuten:

- Graham Hansen er for god for denne kampen i dag, skriver Sport-journalisten Samuel Marsden på Twitter.

- For en kamp av Caroline Graham Hansen! For en spiller! Hun har gjort akkurat som hun vil på høyrekanten, skriver en bruker på Twitter.

- For en signering Caroline Graham Hansen er for Barcelona, skriver en annen bruker på Twitter.