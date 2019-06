Søderlund åpner opp om den tøffe tiden: - Hetsen gjorde meg ingenting

Livet er i ferd med å se lysere ut for Alexander Søderlund etter en tung vår. Nå tror Rosenborg-spissen han har lagt det verste bak seg.

TRONDHEIM (Nettavisen): Etter å ha senket Vålerenga med 3-0-seier på Lerkendal var det en på mange måter lettet Alexander Søderlund.

Ikke bare var det Rosenborgs tredje seier på rad, og nedkortet avstand til pallplass, men det var også spissens andre scoring denne sesongen.

Et målsnitt på 0,2 mål per 90 minutter etter ti spilte kamper er definitivt ikke flatterende for Eliteseriens toppscorer i 2015, men den tidligere Frankrike-proffen var likevel svært glad for scoringen i det 86. minutt mot «Enga». Søderlund letter også litt på sløret rundt hvorfor formen hans kan ha vært, til han å være, såpass dårlig i år.

- Det er klart det er deilig. Jeg har slitt litt med kroppen de siste månedene. Ting har ikke gått helt på skinner, så det var deilig at det ga litt slipp denne uka. Nå håper jeg at det kommer mer framover, og at jeg kan bidra enda mer, sier han til Nettavisen.

- Det rette valget å bli

I treningskampen mot Kolstad 2. pinsedag, seks dager før Vålerenga-kampern, løsnet det nemlig ordentlig for den tidligere landslagsspissen. Fem mål ble fasiten mot 3. divisjonslaget, og med seks scoringer på like mange dager håper Søderlund nå på at den berømte «ketchup-effekten» skal slå til.

- Vi håper jo på det, men det mest gledelige er jo at laget fungerer bedre. Vi ser ut som et lag og spiller god fotball når vi skal framover. Jeg tror publikum synes det var gøy å se på, forteller han, vel vitende om at lagkamerat og alternativ på topp, Nicklas Bendtner, er på vei ut av klubben.

Og mot Vålerenga lignet den bereiste angriperen mer på slik man er vandt til å se en Rosenborg-spiss; hardtarbeidende, alltid spillbar og tøff å møte i duellene. Ved flere anledninger fikk også RBK-backene kommet seg rundt på kant og slått mot en vakende Søderlund på bakre stolpe.

RUVET: Mot Vålerenga vant Alexander Søderlund flere hodedueller, slik vi er vandt til å se han fra glansdagene. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Da var det kanskje ekstra greit for haugalendingen at den solide prestasjonen kom mot klubben han selv vraket i fjor sommer. Rosenborg hadde selv takket ja til et bud, men spissen takket nei, ifølge Haugesunds Avis.

- Det var det rette valget å bli i Rosenborg, sier Søderlund til Nettavisen etter søndagens 3-0-seier.

- Er det ekstra deilig å slå de på denne måten, da?

- Nei, det har ingenting å si. Det eneste andre laget jeg bryr meg om er Haugesund, sier den tidligere FKH-spilleren.

- Hetsen gjorde meg ingenting

Den spede RBK-oppturen kommer nå også etter en vår hvor Søderlund har måttet finne seg i å bli hetset av egne supportere. Før 16. mai-kampen mot Haugesund fanget TV-kameraene opp et banner fra egne fans med påskriften «Fuck off, Søder. Reis hjem med FKH».

Men ifølge hovedpersonen selv har ikke hatet fra «sine egne» gått inn på han.

- Det gjør meg ingenting. Man får som fortjent og som sagt så har jeg ikke kunnet bidra på den måten jeg skulle ønske. Nå håper jeg at det kommer til å bli bedre framover, og jeg ser lyst på det, forteller han åpenhjertig.

RBK-trener Eirik Horneland tror heller ikke hetsen fra deler av RBK har preget Søderlund noe særlig.

- Jeg tror ikke han tenker så mye på det, jeg tror han heller tenker at han er en del av et sterkt kollektiv som kommer til å bli gode framover, sier han til Nettavisen.

LOVORD: RBK-trener Eirik Horneland skryter av jobben Alexander Søderlund har lagt ned etter en tung vår. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Horneland er også godt fornøyd med arbeidet spissen har lagt ned for å komme tilbake i toppform.

- Han fortalte meg før kampen at han kjentes lett i låra. Det er bra for oss, forteller treneren og legger til:

- Han har jobbet godt over tid og har vært ute og slitt med å komme i gang. Nå får han betalt for at han ikke har lurt seg unna med arbeidet, sier Horneland til Nettavisen.

- Hadde ikke sagt nei til noen «mill»

Etter en lang fotballkarriere med pit-stop innom både Italia, Island, Belgia og Bulgaria, har «Søder» nå funnet seg til ro med tilværelsen i Trondheim.

Han tenker heller ikke nevneverdig mye på å øke antallet på de 32 landslagskampene han har fått siden debuten i 2012 med flagget på brystet.

- Nei, det er egentlig ikke ambisjonen, men man veit aldri hva som skjer. Det viktigste for meg er å ha det artig med fotballen, så får vi se hva det bringer, forteller Søderlund.

- En framtidig karriere med tidligere lagkamerat Ole Selnæs i Kina, er det noe som kan friste?

- Jeg hadde ikke sagt nei til et par «mill», jeg. Men nå er jeg her og har det veldig fint, så vi får gjøre så godt vi kan og se hva som skjer, sier Rosenborg-spissen med et lurt smil.

Nå er blikket rettet mot førstkommende onsdag når trønderne tar turen til Ullensaker/Kisa for cupens tredje runde.

- Vi er i god flyt, så nå må vi bare fortsette, og så gleder vi oss til cupkampen i midtuka. Det er bare til å kjøre på, mener Søderlund.