Søderlund forverret Glimt-krisen

Alexander Søderlund stanget Rosenborg til 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt.

Dermed har Glimt tapt fire strake kamper i eliteserien. For første gang har Bodø-laget gått målløse av banen i fire strake kamper på øverste nivå, melder Eurosport.

Rosenborg imponerte ingen i Bodø mandag kveld, men sikret tre viktige poeng etter Søderlunds mål rett etter pause. Søderlund stanget en corner fra Vegard Eggen Hedenstad i mål.

Snytt?

– Det er alltid deilig å score mål, særlig på en dag der det går trått og vi trengte det, sa Søderlund til MAX.

Glimt ligger på nedrykksplass, men plaget et svakt RBK mot slutten i jakten på utligning. Den kom aldri til vertenes fortvilelse. To ganger følte vertene seg snytt for straffe helt mot slutten.

Spesielt situasjonen der Geir André Herrem ble felt av Even Hovland fire minutter på overtid irritert Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det er en veldig kontroversiell situasjon på slutten og vi føler oss snytt. Vi hadde sårt trengt å få den i vår favør. Han er tydelig på høyrefoten. Det er ikke diskusjon engang, sukket Knutsen.

Rosenborg ligger på sjetteplass med åtte poeng, fire færre enn serieleder Molde.

Bodø/Glimt ligger nest sist med bare tre poeng på fem kamper. Gultrøyene innledet sesongen med 3-1-seier mot Lillestrøm i snøkaos, men etterpå har poengene uteblitt.

RBK har fin statistikk på Aspmyra. Trønderne vant for 15. gang på Glimts hjemmebane. Kun to ganger har Bodø/Glimt vunnet tilsvarende kamp.

For nyopprykkede Glimt venter to bortekamper: Kristiansund og Sarpsborg 08.

Upresise

Rosenborg jakter sesongens tredje seier når Start kommer på besøk til helgen. Deretter tar RBK turen til Drammen hvor Strømsgodset venter 29. april.

Kåre Ingebrigtsens lag var langt unna nivået fra 4-0-seieren mot Molde.

– Vi er veldig fornøyd med å få med oss tre poeng. Ingen vakker fotballmatch. Det handlet om å få med tre poeng. Vi er fryktelig upresise med ballen. Vi må hjem og kjøre pasningsøvelser, sa RBK-treneren.

(©NTB)

