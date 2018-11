Søderlund sendte Rosenborg til cupfinale på overtid

To og et halvt minutt på overtid scoret Alexander Søderlund 2-1-målet som sendte Rosenborg til cupfinale for 18. gang og knuste Starts drøm om sin første.

Det manglet bare sekunder på at Start hadde fått ekstraomganger etter en imponerende innsats på Lerkendal, men et hårreisende balltap i eget felt ga innbytter Søderlund sjansen han trengte. Eirik Wichne skulle klarere, men sendte ballen rett i Søderlund, som dro av en motspiller og skjøt i mål.

– Det var fortjent, men vi måtte vente lenge på det. I første omgang var vi ikke på et akseptabelt nivå, men vi snakket om det i pausen, og vi var mye bedre i 2. omgang. Da skapte vi nok sjanser, sa RBK-trener Rini Coolen til NTB.

Start-trener Kjetil Rekdal syntes det var surt å tape, men han så også ting å glede seg over.

– Det var masse positivt i det vi gjorde i dag. Det er klart det var tungt for oss da de avgjorde, for hvem vet var som hadde skjedd om kampen hadde fortsatt, men egentlig hadde vi veldig lite lyst til å spille ekstraomganger i dag, sa Rekdal til NTB.

Niklas Sandberg, en av seks nye i det reservepregede Start-laget Rekdal sendte på banen, nikket gjestene i ledelse i det 33. minutt. Wichne rykket forbi Samuel Adegbenro på høyrekanten, tok seg nesten til dødlinja og slo inn. Sandberg fikk ganske uforstyrret møte ballen, og han styrte den behersket i mål ved stolpen.

Det var ikke ufortjent at Start ledet ved pause, men Rosenborg hevet seg flere hakk fra start i annen omgang og satte bortelaget under et massivt press.

Bendtner-mål

Nicklas Bendtner, som fredag morgen skal møte for retten i voldssaken i København, utlignet i det 55. minutt da han løp inn bak Start-forsvaret og møtte innbytter Pål André Hellands smarte innlegg på halvspretten inne i målgården. Start-keeper Håkon Opdal var sjanseløs.

De som trodde at Start skulle falle sammen etter utligningen tok derimot feil. Gjestene solgte seg meget dyrt på Lerkendal og kom i det 70. minutt til en kjempesjanse da Anders Trondsen nonchalant ga bort ballen i eget felt og Kasper Skaanes fyrte løs. André Hansen ble hjemmelagets redningsmann.

Enda nærmere scoring var Vegard Eggen Hedenstad da han fikk kjempetreff i motsatt ende av banen, men skuddet traff stolpen og spratt ut.

Sterke reserver

Rekdal hadde varslet at han ville ha søndagens bunnoppgjør mot Sandefjord i hodet ved uttaket av laget, og han gjorde altså seks endringer i startelleveren fra mandagens serietap mot Molde. Det reservepregede laget slo meget godt fra seg på Lerkendal.

Start la seg lavt og tettet godt igjen mot et Rosenborg-lag som ikke greide å leve opp til sitt tunge favorittstempel i første omgang.

Gjestene var vel så giftig de gangene de kom framover, og Start ble trolig snytt for straffespark da Tore Reginiussen i det 25. minutt løp ned Eirik Wichne i feltet. Rosenborg-stopperen nådde ikke ballen, som Wichne akkurat rakk å dempe på brystet før han ble sendt i bakken.

To minutter senere kom Rosenborg til sin eneste store sjanse før pause, da Jonathan Levi møtte Birger Melings innlegg ved lengste stolpe og fluktet ballen rett utenfor motsatt.

Drømmen knust

I stedet var det Start som tok ledelsen, og som ved pause lot sine tilhengere drømme om klubbens aller første cupfinale. Det ble med drømmen, og den sjuende semifinalen endte som de seks tidligere med tap.

Midtstopper Simon Andreas Larsen var ikke enig med Rekdal i at det var greit å slippe ekstraomganger.

– Nei jeg ville gjerne ha spilt ekstraomganger og gjerne hatt straffesparkkonkurranse også, for om mulig å kare oss til finale. Vi har trent veldig mye under Kjetil, og det ville ikke vært noe problem, sa han.

I stedet er Rosenborg klar for sin fjerde finale på seks år og den 18. totalt. 2. desember kan laget bli mester for tredje gang på fire år. Motstander på Ullevaal stadion er Strømsgodset, som har møtt RBK i finalen to ganger tidligere og vant både i 1973 og 1991.

