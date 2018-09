Søderlund sløste i knepen RBK-seier

Alexander Søderlund var en lettet mann etter serieleder Rosenborgs 1-0-seier over gamleklubben Haugesund. Spissen vasset i sjanser, men fant aldri nettmaskene.

Med full uttelling kunne Søderlund vært hattrickhelt på Lerkendal søndag. I stedet ble Jonathan Levi forskjellen på lagene. Svenskens scoring etter 23 minutter sørget for at RBK står med sju seirer på sine åtte siste ligakamper.

Søderlunds største sjanse kom da han stanget ballen i tverrliggeren tre minutter ut i annen omgang. Han fikk stå helt upresset på tre meter i kjølvannet av en corner.

– Det er synd, men jeg får ta med meg at jeg kom til sjanser. Jeg burde i hvert fall ha scoret minst ett mål, kanskje to. Hadde vi spilt uavgjort i dag, ville det vært veldig tungt. Da hadde jeg tatt det på min kappe, sa Søderlund til Eurosport .

– Uttellingen kunne vært bedre, men vi hadde også et par uheldige øyeblikk. Jeg skulle gjerne sett at Søderlund fikk en scoring, for det hadde han fortjent, sa RBK-trener Rini Coolen.

Glitret

Vinnermålet kom da Levi snappet ballen fra en nølende FKH-spiss Ibrahima Koné, dro seg innover i banen og skjøt fra rundt 20 meter. Ballen gikk i korthjørnet bak en sjanseløs Per Kristian Bråtveit i Haugesund-buret.

Levi glitret i Pål André Hellands skadefravær. Svensken hadde flere fine tendenser offensivt før scoringen. 22-åringen var en konstant trussel for bortelagets forsvar.

Haugesund fikk til lite på Lerkendal-gresset, men glimtvis viste David Akintola klasse i gjestenes oppbyggende spill. Et eksempel på det var da han lekte seg med både Mike Jensen og Birger Meling på venstrekanten like før pause. Nigerianeren spilte videre til Torbjørn Kallevåg, men Kallevågs skudd fra sju meter gikk rett på RBK-keeper André Hansen.

– Vi var tafatte i første omgang. Da gikk vi ut passive og hadde litt for stor respekt for motstanderen. Planen var å gå i strupen på dem, men det fungerte ikke. Vi spilte på oss altfor mange brudd, sa FKHs Christian Grindheim til Eurosport.

De Lanlay tilbake

Annen omgang var bare tre minutter gammel da Alexander Søderlund var en heading i tverrliggeren unna å score mot gamleklubben. Spissen sto helt upresset på tre meter i kjølvannet av en corner.

Rosenborg hadde god kontroll på FKH også etter pause, men Coolen ville helst sett at kampen var avgjort tidligere.

– Så lenge det er 1-0, kan de plutselig score på en dødball. Vi ga ikke bort så mange sjanser og kontrollerte kampen, men det er enklere når du har 2-0. Det klarte vi ikke, og dermed var det spennende til siste sekund.

I det 71. minutt fikk skadeplagede Yann-Erik de Lanlay endelig entre banen til sin første RBK-opptreden siden juni.

Solid rekke

Søndagens seier var Rosenborgs sjuende på lagets åtte siste kamper i Eliteserien. I denne perioden har trønderne kun avgitt poeng i 1-1-oppgjøret hjemme mot Stabæk.

Med ni runder igjen topper RBK tabellen to poeng foran Brann, som vant 1-0 over Ranheim på eget gress i Bergen søndag.

Tapet var Haugesunds første på seks kamper. Rogalendingene ligger på tredjeplass og er åtte poeng bak tabelltoppen. Eirik Hornelands menn er nok ute av gullkampen for godt, men har grepet om en medalje. Det skiller fire poeng ned til firer Molde.

(©NTB)

Mest sett siste uken