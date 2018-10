Se det elleville verdensrekordforsøket i løping

Kygo kommer. Trude Drevland og Davy Wathne slenger seg på når bergenseren Bjørn Tore Taranger skal løpe over 261,18 kilometer på 24 timer.

Den tidligere overvektige rocketrommisen er utvilsomt en spesiell idrettsutøver. Hvordan i all verden klarer man egentlig å løpe 24 timer i strekk?!

– Man blir jo sliten, sier Taranger tørt overfor BA.

– Når man løper i 24 timer er det hodet som er avgjørende. Du må ha en sterk psyke. Det er den som settes på prøve når du passerer 16 timer. Da må du begynne å jobbe med hodet hele veien. Være beinhard mot deg selv. Å vite at smerte er midlertidig, og at «the sky is the limit», fortsetter han.

Her kan du se forsøket direkte

(Sendingen produseres direkte av BA i 24 timer med vaskeekte bergensk kommentator)

– Så må du finne en god rytme og den rette farten. Jo jevnere du løper, jo bedre blir resultatet. Det er fordelen med tredemølle; å holde jevn fart er ikke noe problem på den, sier ultraløperen, som har norgesrekord på 24-timersløping.

Direkte på Nettavisen

Den lyder 257,6 kilometer. Den løp han inne på Bislett, på bane to, og har senere fått regnet ut at den egentlige distansen hans var rundt 263 kilometer.

– Så jeg vet jeg egentlig har klart det før!

– Så hvorfor gjør du dette?!

– Det er om å gjøre å sette verdensrekord, da. Og selvfølgelig å samle inn mest mulig penger til Haukelands Venner, som deler ut penger til gode for barna på Haukeland. De trenger hver krone de kan få, mener han.

Nettavisen sender hele rekordforsøket, som setter i gang klokken 10.00 torsdag 11.oktober. Sendingen starter en halvtime før fra Aktiv365 på Paradis. Det blir livemusikk, og Kygo, Trude Drevland og Davy Wathne er blant gjestene som kommer innom.

