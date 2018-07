«eMMa» fikk hele publikumet til å riste på dansefoten under hennes fengende sang «Fått deg på hjernen».

Fra årets Norway Cup skal vi vise over 450 kamper. Alle kampene finner du på Norgessporten. I tillegg skal vi vise det vi har valgt å kalle Norway Cup målshow, her vil vi følge en hovedkamp, og avbryte den ved scoringer fra andre baner, slik at alle mål blir samlet i en video.

