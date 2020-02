Se NM i bryting på Nettavisen Direktesport

Den ferske europamesteren Morten Thoresen vender hjem til NM på hjemmebane.

Brytemiljøet har knapt rukket å trekke pusten fra forrige helgs medaljefest i EM.

Bodøgutten Morten Thoresen tok som kjent gull i 67-kilosklassen, sammen med flere andre flotte norske prestasjoner. Grace Bullen gikk helt til topps i 57-kilosklassen, mens Iselin Solheim fra Snøgg tok bronse i 76-kilosklassen.

Denne helgen skal det deles ut nye medaljer når norgeseliten møtes til NM på Fauske. Hele mesterskapet kan du se direkte på Nettavisen Direktesport. Om du har en nyere smart-TV eller Apple TV kan du også se sendingene gjennom den nye Direktesport-appen.

Brytefest

Det hele starter klokken 11.00 lørdag. Innledende kamper varer fram til ca. 15.00. Finalene går fra klokken 16.00.

- Vi har jobbet siden i sommer med å planlegge det som skal bli en god opplevelse visuelt og lydmessig, sier Geir Wenberg fra arrangementkomiteen.

Han lover at det skal bli kult å følge mesterskapet, enten via TV eller direkte, fra Fauske idrettshall lørdag.

- Og så er det fantastisk at vi får tre ferske medaljevinnere fra EM med. Vi er utrolig glade for det, sier Wenberg, som håper at hjemmeyndlingen Thoresen vil være et viktig trekkplaster for at folk fyller tribunene.

