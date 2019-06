Seansen som får spillerne på kvinnelandslaget ut av komfortsonen: - Viser samholdet vi har

Kvinnelandslagets slagord «sterkere sammen» blir understreket før hver eneste trening når laget samler seg i en ring på banen. Seansen får likevel flere spillere ut av komfortsonen.

REIMS (Nettavisen): For hver landslagstrening under Martin Sjögren har ett fellestrekk: Før spillerne går igang med oppvarmingen, samles de og hele landslagsapparatet i en ring ute på treningsfeltet.

Deretter får én av spillerne ordet, og forteller hva hun vil kjempe for på den aktuelle treningen.

Lørdag i Reims var intet unntak. Vilde Bøe Risa, som har fått skryt av blant andre Jesper Mathisen for sine prestasjoner så langt i mesterskapet, fikk ordet og rettet skryt i retning støtteapparatet som ikke får like mye oppmerksomhet som spillerne på banen under mesterskapet i Frankrike.

- Stor ære til dere, og sammen er vi sterkere, avslutter Bøe Risa.

STERKERE SAMMEN: Her står landslaget samlet før lørdagens trening mens Vilde Bøe Risa forteller om sine forventninger for treningen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Ikke alle som er glade i å snakke foran såpass mange



Det var under vinterens treningsleir på La Manga at spillergruppen ble enige om å starte treningene med at én spiller sier noen ord.

- Vi tenkte på hvordan vi kunne klare å være mest mulig «på» når treningen starter, så det er noe vi alle ble enige om. Vi har vært veldig opptatt av at hver trening skal bli den beste, og en god start kan sette standarden for resten av økten, så vi begynte med det på La Manga og det har fungert veldig bra, sier landslagskaptein Maren Mjelde til Nettavisen.

Hun forteller at praksisen rundt hvem som får det ærefulle oppdraget er noe ulik, men at alle har fått sin tur nå som kvinnelandslaget har vært samlet såpass lenge.

Det er flere av landslagsspillerne glade for, om vi skal tro kapteinen.

- Det er ikke alle som er veldig glade i å snakke foran såpass mange, så folk kommer også litt ut av komfortsonen. Noen får ikke noen forvarsel at de skal gjøre det, noen får melding et par timer i forkant, mens noen kanskje får beskjed kvelden før, sier hun og legger til at noen lagvenninner tidligere har ligget svært lavt i terrenget i håp om å få slippe.

- Det er faktisk sånn at folk har syntes det er så ubehagelig at de har latt være å si ifra hvis ikke de har gjort det, men det har kommet fram etter hvert og nå er alle blitt så varme i trøyen at det kommer opp en hånd om noen ikke har gjort det ennå, sier Chelsea-spilleren med et smil i like solfylte Reims.

Hun påpeker at seansen i stor grad handler om å by på seg selv.

- Det er ikke noe hokus pokus som blir sagt, men det er kult å høre hvordan folk vil ha inngangen til treningen, og folk kommer med gode og motiverende ord.

Det er spillergruppen som sammen kom fram til at det skulle bli en fast seanse på landslagssamlinger.

Det er landslagssjef Martin Sjögren meget glad for.

- De ville gjerne at vi skulle gjøre det, og jeg synes det var en veldig god idé. Siden den gangen har det hengt med oss, så jeg tror det får en bra start på treningen og det vises også i samholdet vi har i denne gruppen, sier svensken som mandag skal forsøke å lede Norge til utslagsrundene i VM.

KAPTEIN: Landslagskaptein Maren Mjelde sier seansen før trening bidrar til at flere spillere trer ut av komfortsonen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Herlovsen jakter første VM-mål



Mjelde og Sjögrens synspunkter deles av Isabell Herlovsen, som har mange spillergrupper på landslaget å sammenligne med.

Den 30 år gamle spissen har over 120 kamper med flagget på brystet, og sier at seansen før hver trening er med på å inkludere hele spillertroppen.

- Vi har jo møter hvor de (trenerteamet) ønsker at vi skal være med i en samtale, men det er ikke alle som er like ivrige på å prate i større forsamlinger, og jeg skjønner det, sier hun før hun fortsetter.

- I den ringen er det noen fine ord før trening, og nå tror jeg alle har vært igjennom det.

For spissen handler det nå, i tillegg til å avansere til åttedelsfinalen, om å få den første VM-scoringen.

Kolbotn-spilleren har i begge kampene så langt i VM slått et innlegg som har endt med selvmål.

Nå er hun lysten på å notere sitt 61. landslagsmål.

- Jeg ønsker jo å score mål, men samtidig gjør jeg en annen viktig jobb for laget med tanke på den defensive jobben, så jeg føler ikke at jeg kommer til like mange sjanser som jeg kanskje burde. Jeg bruker kanskje kreftene mine litt mer defensivt.

- Er det positivt eller negativt, synes du?

- Så lenge jeg gjør en god jobb for laget, så er jo det viktig, men jeg skulle ønske at jeg hadde fått en scoring eller to, for som spiss ønsker du jo selvfølgelig det, men det viktigste er også at vi vinner fotballkamper. Jeg gjør en god defensivt jobb og er en signalspiller til de bak, men jeg håper målet kommer snart, sier den rutinerte spydspissen som får en ny sjanse til å tegne seg på scoringslisten mandag når Sør-Korea venter.