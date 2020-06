Sebastian Coe velges inn som IOC-medlem i juli

Sebastian Coe, tidligere løperstjerne og nå president i Det internasjonale friidrettsforbundet, vil i juli bli valgt inn som medlem av IOC.

Det er et verv Coe lenge har vært ute etter, men flere ganger er han blitt stoppet. Det skjedde så sent som i desember i fjor, da den etiske komiteen fant at hans rolle som direktør i CSM Sport & Entertainment utgjorde en interessekonflikt.

Nå har Coe gått med på å innta en passiv rolle i selskapet, og dermed besluttet styret i Den internasjonale olympiske komité på sitt møte onsdag å innstille ham for medlemskap.

– Straks dokumentasjon på hans endrede rolle er oversendt den etiske komiteen innen 1. juli, vil innvendingene mot medlemskap ikke lenger være gjeldende. Fordi IOC-styret har full tillit til vår venn Seb Coe er hans kandidatur fremmet under forutsetning av at slik dokumentasjon skaffes, sa IOC-president Thomas Bach etter styremøtet.

Velges 17. juli

Coe har siden 2015 vært president i forbundet som nå heter World Athletics (tidligere IAAF). Han ledet organisasjonskomiteen for London-OL i 2012 og ville blitt valgt inn i IOC tidligere om det ikke var for interessekonflikten.

Det formelle valget av Coe og de fire andre som ble innstilt av IOC-styret skjer under den virtuelle sesjonen 17. juli.

De andre innstilte er prinsesse Reema Bandar Al-Saud (Saudi-Arabias ambassadør til USA), Kolinda Grabar-Kitarovic (tidligere president i Kroatia), Maria de la Caridad Colón (styremedlem i Cubas OL-komité) og Battushig Batbold (president i Mongolias OL-komité).

Tre kvinner

Med de fem nye medlemmene vil IOC ha 105 medlemmer. Tre av de fem nye er kvinner.

– Når disse fem velges av IOC-sesjonen, vil den olympiske bevegelse tilføres svært nyttige ferdigheter og ekspertise, sa Bach.

– Dessuten vil antall kvinnelige IOC-medlemmer øke til 39.

