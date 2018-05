Seeberg ble æresmedlem i FIS

Sverre K. Seeberg (67) ble fredag utnevnt til æresmedlem i det internasjonale skiforbundet (FIS). Det skjedde under kongressen i Costa Navarino.

Seeberg har vært medlem av FIS-styret siden 2004. Han var også visepresident i forbundet fra 2010 og fram til fredag. Han ble fra talerstolen hyllet for å ha gjort en fantastisk innsats og jobb for internasjonal skisport.

I tillegg til Seeberg ble også spanske Eduardo Roldan utnevnt til æresmedlem. I sin tale uttalte Seeberg seg på vegne av begge to.

– For oss begge har det vært et privilegium å tjene FIS i alle disse årene. Vi ønsker å takke FIS-familien for et fantastisk samarbeid og vennskap, og vil rette en spesiell og varm takk til våre venner i FIS-styret. Vi avslutter våre styreverv, men ikke vårt arbeid for skisporten, sa han.

