Seerrekord for Eurosport Norge

Hele 293 000 seere fikk med seg årets første seier for Rosenborg, da trønderne slo Brann 2-1 i Bergen søndag.

Og dermed ble kampen tidenes mest sette eliteseriekamp på Eurosport Norge.

- Dette er jo en ekstraordinær situasjon, og vi har ikke så mye å sammenligne med. Vi er veldig fornøyd med at fotballen er tilbake - det gleder vi oss stort over. Det er en annerledes sesong i år enn det vi er vant til, sier mediekontakt i Eurosport, Martin Hinsch, til Nettavisen.

- Meget sterke tall

– Med 293 000 seere er gårsdagens kamp den mest sette eliteseriekampen noensinne på Eurosport Norge. Det er utrolig gledelig med så gode tall sent i juni. At Eliteserien står sterkt i Norge, det vet vi. Det er likevel svært gledelig at så mange fulgte med på Eurosport Norge, sier fungerende sportssjef i Eurosport, Morten Johannessen.

Kampen hadde en markedsandel i den kommersielle målgruppen på hele 35,3 prosent, og på det meste var det nesten 360 000 seere som fulgte oppgjøret på Brann stadion.

– ­Dette er meget sterke tall, og et snitt på 293 000 er historisk for Eurosport Norge. Det er ingen tvil om at det var knyttet stor spenning til kampen i går, etter alt som har skjedd i Rosenborg i det siste. I tillegg er det fortsatt mange som er sulteforet på live sport. Det vi trengte var en skikkelig regnværsdag i store deler av landet, sier fungerende sportssjef i Eurosport, Morten Johannessen.

Eliteserien fotball 2020: Brann - Rosenborg. Bergen 20200628. Eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Rosenborg på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Seriepremiere på fredag

Det vil bli sendt mye sport på Discovery sine kanaler i dagene som kommer. Fra onsdag vil det være fotball syv dager sammenhengende på enten TVNorge, Eurosport Norge eller Dplay.

– Det er allerede ny serierunde i Eliteserien på onsdag, og på fredag starter også OBOS-ligaen igjen. Det betyr fotball i syv dager sammenhengende på våre kanaler. Og ønsker du å få med deg alt, vises alle kamper i Eliteserien og OBOS-ligaen på Dplay, sier fungerende sportssjef i Eurosport, Morten Johannessen.

Førstkommende onsdag og torsdag er det klart for den femte serierunden av Eliteserien. Først ut på onsdag tar Stabæk imot Strømsgodset kl. 18.00 på TVNorge, før Rosenborg gjester Vålerenga i hovedstaden kl. 20.30 på Eurosport Norge. Torsdag tar Kristiansund imot Molde til lokaloppgjør kl. 18.00 på Eurosport Norge før runden avsluttes med Sarpsborg 08 mot Brann kl. 20.30 på TVNorge. Alle serierundens kamper sendes også på Dplay.