Seerstorm underveis i kampen mellom Norge og Frankrike

Rikskanalen hadde store problemer med lyden underveis i oppgjøret.

Det var under VM-kampen mellom Norge og Frankrike at NRKs synkronisering av lyd og bilde ikke fungerte. I den første omgangen slet rikskanalen med bildet og lyden, før det tok seg opp igjen utover i omgangen.

Først var det bildet som lå foran lyden, mens det senere skulle dreie seg om problemer med at lyden lå foran bildet. Problemet virket løst i løpet av de første 45 minuttene, men da andre omgang startet så skjedde det igjen.

45:38 stod det på kampuret på bildet, og ballen lå på midtbanen da Christian Nilssen og Carl-Erik Torp kommenterte at ballen lå i mål og de franske jentene hadde tatt ledelsen.

- Prøver å ikke være en gammel grinebiter

Fem sekunder senere, på 45:44, viste bildene det Nilssen og Torp allerede hadde kommentert. Da hadde Valerie Gauvin satt ballen i mål for de franske jentene. Problemet med lyden fikk flere til å se rødt på sosiale medier:

- Dette går jo ikke lenger, NRK! Er det ikke VM for kvinner vi snakker om? Slike tekniske problemer over så lang tid er intet annet enn direkte rødt kort, skriver tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter.

Fotballekspert og sjefsspeider i Vålerenga, Lars Tjærnås var heller ikke fornøyd med produksjonen fra NRK:

- Jeg prøver å ikke være en gammel grinebiter som klager ... men 50 år etter at vi sendte mennesker på månen i en blikkboks kan det ikke være sånn at en må være Nobelprisvinner for å fikse lyd på en fotballkamp. Fryktelig irriterende, skriver han på Twitter.

Komiker Einar Tørnquist ristet også oppgitt på hodet på sosiale medier:

- Digg å se VM på NRK for da kan du høre målet 10 sekunder før du ser det, skriver Tørnquist.

Dette var et par av flere som var fly forbanna på rikskanalen underveis i kampen. Vanlige seere tok også til Twitter for å vise sin misnøyde rundt NRKs produksjon:

NRK beklager

Nettavisen har vært i kontakt med Janne Fredriksen, NRKs produksjonssjef for fotball-VM fra Frankrike. Hun legger seg flat rundt problemene som har oppstått.

- Vi oppdaget det like fort som alle andre at det var en feil, og nå ser det ut til å være i orden. Vi kan bare beklage, det er noe teknisk i overføringa fra Frankrike til Oslo, sier Fredriksen til Nettavisen.

Hun forteller at de oppdaget problemene tidlig, og trodde at de hadde fått kontroll på feilen før den andre omgangen ble sparket i gang.

- Vi er like oppgitt som alle andre, jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Vi hadde tekniske utfordringer i første omgang, det løste vi for å få synkronisert bildet uten å finne feilen. Det funket slik det skulle da vi testa, sier Fredriksen.

- Jeg har registret at publikum er opprørt og vi er ikke akkurat glade vi heller. Vi har jobbet på spreng for å få dette fikset.

Norge utlignet til 1-1 mot vertnasjonen fra mesterskapet, før Frankrike på ny tok ledelsen etter et straffespark.

Og til tross for at NRK hadde testet og trodde de hadde orden på lyden igjen, ble straffen kommentert som scoring før seerne fikk se ballen i nettet. Forsinkelsen på bildet var vesentlig mindre enn på 1-0-scoringen til Frankrike, men fortsatt veldig merkbar.