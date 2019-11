Seier for José Mourinho i Tottenham-debuten: - Ligner litt på Pochettino

Dele Alli strålte voldsomt i Tottenhams seier mot West Ham

WEST HAM - TOTTENHAM 2-3

Det ble en drømmestart på Tottenham-oppholdet for José Mourinho, da «Lilywhites» overkjørte West Ham, og vant 3-2 på London Stadium. Portugiseren tok over klubben tidligere denne uken, etter at Mauricio Pochettino fikk sparken.

Heung-min Son sendte Tottenham i føringen i den første omgangen, før han spilte fri Lucas Moura, som doblet ledelsen før pause. Stjernespiss Harry Kane banket inn oppgjørets tredje mål tidlig i den andre omgangen, før Micail Antonio reduserte til 1-3. Angelo Ogbonna pyntet på til 2-3 dypt inne i overtiden.

Dette er Tottenhams første seier i Premier League siden 28. september, da Southampton ble beseiret 2-1 på eget gress. Siden hadde Spurs gått fem kamper i Premier League uten seier. En av de som skal ha mye av æren for den fantastiske starten var Dele Alli.

- Spill som Dele!

The Guardian meldte før oppgjøret at José Mourinho spurte Alli «er du Dele Alli, eller broren hans?», som en henvisning til de skuffende prestasjonene stjernen har vist denne sesongen.

Der skal Alli ha svart at han fortsatt var seg selv, hvorpå Mourinho skal ha svart «OK, spill som Dele». Lørdag viste unggutten hva som virkelig bor i ham. Det fikk blant andre Brede Hangeland til å reagere i TV 2-studioet:

- Han har virkelig vist det i denne omgangen, synes jeg. Han har helt tydelig fått en utfordring. Han gjør det som gjør vondt i fotballen, han trykker til. I tillegg har han bidratt offensivt, forklarte Hangeland.

På Twitter var det flere som applauderte den fantastiske kampen til Alli:

- Dele Alli med en fantastisk omgang. Han jobber hardt uten ballen, kommer dypt og henter ballen. En god pasning til Son på første scoring, og vital i oppbyggingen på den andre scoringen. Beste jeg har sett av ham på en stund, skriver Bleacher Reports Sam Tighe:

Viking-stjernen Kristian Thorstvedt reagerte også på bragdene fra Alli:

- Dele Allis storhet er tilbake, skriver sønnen av Tottenham-legenden Erik Thorstvedt på Twitter.

En annen som reagerte på Allis prestasjoner var The Independent-journalist Miguel Delaney:

- Han ser mye mer ut som seg selv. Flikken var av herlig arroganse, dette har vi ikke sett på en stund, skriver Delaney.

Den tidligere norske landslagskapteinen mente at i tillegg til Allis fantastiske prestasjon, der han vartet opp med flere viktige involveringer offensivt, så var det noe gjenkjennelig måten Tottenham fremstod på:

- Offensivt så ligner det litt på Pochettino, men med en Mourinho-tvist. Han er veldig opptatt av å være i balanse med ballen også, sa Hangeland, som viste hvordan Tottenham ønsker å vedlike stabilitet i laget begge veiene.

- Det ligner på Mourinho, og det ligner på Tottenham, oppsummerte den tidligere Fulham-stopperen.

Seieren for Tottenham betyr at de tar et voldsomt hopp oppover Premier League-tabellen, før resten av lagene har spilt. De hopper hele ni plasser opp, og ligger i skrivende stund på femteplass.

- Jeg var veldig glad før vi slapp inn to mål. Vi spilte godt og gjorde ting vi hadde trent på. Vi hadde nok ball til å gjøre det 4-0, og drepe oppgjøret, sa Mourinho til BT Sport. Han mener at ting kunne gått riktig så ille:

- Vi er heldige! Jeg har sagt, selv etter så mange år i Premier League, at selv om du leder 3-0 i det 85. minutt så er kampen fortsatt åpen. Det er mange faktorer. Følelsene av å miste den tidligere treneren, folk som kommer tilbake fra landslagsoppdrag og at man er sliten med 20 minutter igjen, sa Mourinho.

KRASS: José Mourinho mener hans lag burde ha punktert kampen. Foto: Adrian Dennis (AFP)

For West Ham er statusen fortsatt den samme, før resten av lagene har spilt. Manuel Pellegrinis menn ligger nede på 16. plass etter 13 kamper spilt av årets Premier League-sesong.

En som hadde en vrien dag på jobben var West Ham-keeper Roberto. Såpass ille var det at West Ham-supporterne viste sin misnøye. Det gjorde at TV 2-kommentator Petter Myhre reagerte:

- Fotballen er brutal inni mellom. Ironisk applaus hver gang han redder noe. Det er på grensen til mobbing inni mellom, sa Myhre fra TV 2 sin kommentatorplass.

Moura for Mourinho

Det så ut til å bli en drømmestart for Mourinhos periode som Tottenham-sjef da Dele Alli spilte igjennom Harry Kane etter tre minutter. Den engelske landslagsspissen hamret ballen i mål, men ble avblåst av dommer Michael Oliver for offside.

West Ham la seg overhode ikke bakpå tidlig i den første omgangen, og i det 8. minutt kunne toppscorer Sebastian Haller ha gitt Manuel Pellegrinis lag en perfekt start på oppgjøret.

Franskmannen ruvet høyest på et innlegg fra Ryan Fredericks, og stanget ballen mot mål. Forsøket tok en retningsendring i Davinson Sánchez og keeper Paulo Gazzaniga kunne enkelt holde ballen.

Tottenham virket giftigst ute på London Stadium-matta, men slet med å spille seg til de virkelig store målsjansene. Samtidig var hjemmelaget rufsete hver gang de så ut til å spille seg til kvalifiserte muligheter.

Heung min-Son rev seg fri fra distanse i det 20. minutt, og fikk hamret ballen mot mål. Dessverre for Spurs fikk keeper Roberto klasket unna forsøket fra den sør-koreanske stjernen.

ALLIERTE: Dele Alli var en av Tottenhams desidert beste mot West Ham. Foto: David Klein (Reuters)

Etter hvert fikk Tottenham mer sving på angrepsspillet, og veldig mye gikk igjennom Alli sentralt i banen. I det 36. minutt fikk han spilt igjennom Son, og fra spiss vinkel banket han ballen i mål, og sendte Tottenham i føringen.

Tottenham hadde virkelig fått blod på tann, for i det 41. minutt måtte Roberto først ut i full strekk for å slå vekk et frispark. Alli fulgte opp med en volley på returen, som til slutt også ble avverget av spanjolen.

Like før pause var det duket for en ellevill pasning fra Alli da han på akrobatisk vis flikket ballen med hælen, mens han selv lå på ryggen. Ballen ramlet hos Son, som suste nedover venstrekanten.

Inne i boksen ventet Lucas Moura, og sør-koreanerens innlegg var perfekt. Brasilianske Lucas løp ballen i mål, og kunne sikre at Mourinho og hans assistenter kunne smile bredt.

Til pause var det nemlig «Lilywhites» som kunne smile bredest. Tottenham ledet 2-0 på London Stadium over West Ham.

Kane punkterer

Tottenham burde ha punktert kampen etter 47 minutter spilt da Lucas Moura suste på kontring. Brasilianeren var alene igjennom, og burde bare ha banket ballen i mål. På merkeverdig vis bestemte han seg heller for å bredside ballen langt utenfor mål.

Det skulle ha lite å si. Minuttet etter rullet Tottenham opp et fantastisk angrep, innlegget fra Serge Aurier falt perfekt til Harry Kane, som stanget inn 3-0 for Tottenham.

Micail Antonio ble byttet inn for West Ham i pausen, og etter timen spilt forsøkte han på et skudd. Det skapte ingen problemer for argentinske Gazzaniga mellom West Ham-stengene.

BREDE SMIL: Tottenham kunne juble for seier mot West Ham. Foto: David Klein (Reuters)

I kjent Mourinho-stil valgte Tottenham å sette ned tempoet drøyt midtveis inn i den andre omgangen. Det gjorde at West Ham hadde mye av banespillet, men så ut til å slite med bryte ned forsvarsmuren til Mourinhos nye lag.

Det ville seg til slutt for Antonio etter at Mark Noble vant ballen igjen høyt i banen. Engelske Antonio fikk laget seg en halvmeter, og hamret ballen i mål for Pellegrinis mannskap til 1-3.

Christian Eriksen måtte igjen finne seg i å starte på benken, men med drøye 12 minutter før slutt var det duket for dansken. Han erstattet Alli, som hadde hatt en fantastisk kamp for Spurs.

West Ham fikk lite ute av reduseringen, selv om også Angelo Ogbonna fikk dyttet ballen i mål for Pellegrinis mannskap dypt inne i overtiden.

Dermed fikk José Mourinho en perfekt start på sin tilværelse som Tottenham-sjef. «Liliwhites» vant 3-2 over London-rival West Ham.

