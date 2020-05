Seier for «piskehesten» – tilbake etter skandalen

Travhesten som bidro til å skape raseri i Sverige etter å ha blitt pisket, slo til med seier i et løp mandag. Zarina Bi var en vinner i comebacket.

Hesten ble tildelt to saftige piskeslag under oppvarmingen til et løp for noen uker siden. TV-kameraer snappet opp hendelsen, og bildene ble raskt delt også på sosiale medier. Det førte til ramaskrik og sinne i trav-Sverige.

Travsporten er langt større i Sverige enn i Norge, og saken ble hovedoppslag i flere aviser og på nyhetssendinger i TV.

De brutale piskeslagene gjorde at stallgutten som brukte pisken, ble utelukket fra sporten i lang tid i Sverige. Han mistet også jobben samme kveld. Treneren Alessandro Gocciadoro var ikke til stede da regelbruddet skjedde, men tross at han oppholdt seg i Italia, venter mange ukers utelukkelse også for ham for løp i Sverige.

Hesten ble umiddelbart flyttet til svensken Björn Goops stall. Det var også ham som styrte Zarina Bi inn til seier mandag.

Han fikk hjelp på veien da den norske kusken Stian Eilefsen kjørte meget offensivt med sin hest Riva Renn. Det ga Goop en drømmeoppgave med Zarina Bi. Riva Renn fullførte strålende og ble nummer to.

Zarina Bi står med 13 seirer på 34 starter i karrieren.

