Seier også på 400 meter flatt for Warholm

Under to timer etter han forbedret sin egen europarekord på 400 meter hekk løp Karsten Warholm inn til seier på 400 meter flatt med 45.05

Warholm har selv den norske rekorden. I 2017 løp han på 44,87 i Florø.

Thomas Schönlebe har europarekorden på øvelsen. Han løp på tiden 44.33 for Øst-Tyskland i 1987.

Løpet kom under to timer etter at Warholm forbedret sin egen europarekord på 400 meter hekk.

– Kan vi løpe 400 flatt også? Leif (Olav Alnes) tror det, skrev Warholm på Instagram.

(©NTB)