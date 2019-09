Seier til Kenya i kvinnenes VM-maraton

Kenyas 23 år gamle Ruth Chepngetich lå helt i tet gjennom hele løpet og dro fra konkurrentene på slutten av kvinnenes maraton under VM i Doha natt til lørdag.

For å håndtere heten under mesterskapet ble maratonøvelsen gjennomført på natten. Likevel ble det tydeligvis for varmt for mange. I alt 30 av de startende valgte å bryte løpet, deriblant svenske Cecilia Norrbom.

Kenyanske Ruth Chepngetich viste på ny sin styrke, da hun løp inn til tiden 2. 32,43. Vinnertiden var likevel et stykke bak Chepngetichs personlige rekord på 2.17,08 som hun satte i januar i år.

Nestemann på lista var Rose Chelimo (30) fra Bahrain som gikk i mål 30 sekunder bak vinneren.

Ingen nordmenn deltok i konkurransen, men svenske Charlotta Fougberg (34) gikk i mål på tiden 2.49,17. Det holdt til en 18. plass.

(©NTB)