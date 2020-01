Seier til svenske Hanna Öberg da norske vinnerhåp skjøt seg bort

Sveriges kandidat holdt hodet kaldt på siste skyting.

Marte Olsbu Røiseland (29) og Ingrid Landmark Tandrevold (23) var med i seierskampen helt inn til siste skyting på fellesstarten over 12,5 kilometer i Pokljuka.

Dessverre for den norske duoen sviktet det på siste skyting i stående, da fem utøvere sto side ved side for å gjøre opp om seieren i Slovenia.

Både de norske jentene og den italienske stjernen Dorothea Wierer bommet med to skudd hver, og måtte følgelig ut i strafferunder.

Røiseland endte som nummer seks, mens Tandrevold måtte ta til takke med en åttendeplass. Det var frustrerende å ta inn over seg for sistnevnte etter det som har vært en meget positiv helg i Slovenia.

Irritert, men fornøyd



- Jeg får to bom og det er utrolig irriterende. Det kommer jeg til å irritere meg over utover hele dagen i dag. Men samtidig så må jeg være fornøyd, for både i går og i dag er en veldig opptur fra de siste ukene. Jeg føler jeg er tilbake og med i toppen, og det er der jeg hører hjemme, sier Tandrevold til NRK.

Sveriges Hanna Öberg og Lisa Vittozzi fra Italia fylte derimot skyteserien og kjempet derfor om seieren til slutt. Öberg gikk ut på sisterunden med noen sekunders forsprang og avgjorde det til sin fordel.

Froland-skiskytter Marte Olsbu Røiseland måtte tåle tre strafferunder totalt og endte som beste norske utøver på sjetteplass. Frankrikes Anaïs Bescond kapret tredjeplassen.

BARE NESTEN: Marte Olsbu Røiseland kjempet om å vinne, men måtte bite i det sure eplet til slutt på fellesstarten. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Tandrevold skjøt som en dronning på lørdagens miksstafett, og fortsatte lenge i samme spor på fellesstarten. Tre fulle hus tok henne ut på tredjeplass etter nest siste skyting.

Ga gass i løypa



Fossum-jenta fikk hengt seg på forfølgergruppa som Olsbu Røisleand ført noe nærmere ledende Vittozzi før den siste turen inn på standplass.

Dessverre tydet skuddseriene der på at de norske muligens presset seg litt for hardt i inngangen til den siste stående skytingen.

Tandrevold spurtet seg inn i mål plassen foran Wierer. Sistnevnte greide dermed ikke å skaffe seg nok poeng i verdenscupen til å passere Tiril Eckhoff på toppen av sammenlagtlista.

Eckhoff reiste tidlig lørdag hjem fra Pokljuka på grunn av en virusinfeksjon.

