Seieren glapp for Kristoffersen

Henrik Kristoffersen var 15 hundredeler unna seieren under verdenscuprennet i slalåm i Madonna Di Campiglio.

Til slutt var det Daniel Yule som gikk til topps.

Sveitseren hadde 19 hundredeler på Kristoffersen før den andre omgangen, og Rælingen-utøveren maktet kun å kjøre inn fire hundredeler i finaleomgangen.

Det holdt uansett til en sterk annenplass foran franske Clement Noel. Sebastian Foss-Solevåg endte på fjerdeplass, 30 hundredeler bak Yule.

– Jeg synes Henrik leverte solid kjøring. Han tapte en del i bunnen i begge omgangene. Det går litt for sakte for ham når portene står rett etter hverandre. Det må vi trene på til neste gang, sier far og trener Lars Kristoffersen til NTB.

Kristoffersen åpnet finaleomgangen godt og var 62 hundredeler foran Noel ved første mellomtid.

25-åringen fortsatte å øke til franskmannen nedover i løypa, men la igjen noen tideler mot slutten og var kun 10 hundredeler foran i mål.

Yule tapte til Kristoffersen ved den første passeringen, men økte til nordmannen nedover i løypa og kunne til slutt juble for verdenscuptriumf.

- Det var imponerende av Daniel Yule. Henrik kjørte knallgodt til andre mulighet og hadde vel mulighet til seier, men gjennomførte ikke helt ned henget og inn ned flata på slutten, slik vi har sett ham tidligere i denne bakken. Men du verden, en annenplass er også til å leve med selv om du heter Henrik Kristoffersen, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Jonathan Nordbotten endte på 21.-plass. Han leverte to jevne omganger uten de helt store feilene, men det gikk bare ikke fort nok i det tette selskapet.

Lucas Braathen, som med 6.-plass var best av de norske i Zagreb, kjørte ut i første omgang.

Verken Timon Haugan eller Bjørn Brudevoll klarte å ta seg til finaleomgangen. Brudevoll på delt 31.-plass var 3/100 sekund unna, mens Haugan var 2,23 bak lederen i mål og endte på 50.-plass.