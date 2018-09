Seieren glapp for Solberg, Kristoffersson verdensmester igjen

Petter Solberg så ut til å ha seieren i lomma, men slapp Johan Kristoffersson forbi seg på tampen av finalen i den historiske VM-runden i rallycross i USA.

Det er første gang i rallycross-VMs historie at en runde kjøres på amerikansk jord. Til slutt stjal Kristoffersson overskriftene i Texas, men lenge så det ut til å være Petter Solbergs helg.

Østfoldingen ledet finalen i det lengste, men bommet så i en sving og slapp Kristoffersson forbi. Dermed måtte Solberg nøye seg med annenplass. Seieren ville vært 43-åringens første siden mai i 2017.

– Det var veldig nære, men jeg gjorde en bremsefeil. Man blir sliten etter en så lang helg, og jeg har en jobb å gjøre for å komme tilbake på den fronten. Jeg er uansett glad på Johans vegne og at jeg har en verdensmester i teamet mitt, sa Solberg etter målgang.

– Det at Petter klarer dette etter sykdommen. Han har virkelig ikke hatt det bra i lang tid, og dette er det beste jeg har sett av han på lenge, sa kona Pernilla Solberg etter målgang.

Andreas Bakkerud sørget for at det ble to nordmenn på seierspallen i Austin. 26-åringen gjorde en meget sterk finale til tredjeplass.

Bunnsolid

Petter Solberg har imponert voldsomt gjennom hele helgen i USA. Lørdag vant han begge de to innledende kvalifiseringsomgangene og gråt av glede etter å ha kommet i mål.

Veteranen fikk for en tid tilbake konstatert sykdommen Sarkoidose, som blant annet går utover lungene og synet. Østfoldingen fryktet da at karrieren var over, men i USA beviste 43-åringen at han er tilbake på topp.

Søndag fortsatte han med andre- og fjerdeplass i de to avsluttende kvalifiseringsomgangene i Austin, og i semifinalen holdt han samtlige konkurrenter bak seg med strålende kjøring.

Det ga beste startspor i finalen.

Kristoffersson verdensmester

Solbergs teamkamerat Johan Kristoffersson sikret VM-tittelen allerede i lørdagens semifinale. Det krysset han målstreken rett bak Petter Solberg.

– Dette føles så bra. Jeg følte meg sterk i semifinalen, og samtidig sparte jeg dekkene litt til finalen, sa Kristoffersson etter at VM-seieren var i boks.

Svensken har vunnet ni av de ti VM-rundene som er avviklet så langt denne sesongen og kunne søndag sikre seg tittelen selv om tre runder gjenstår.

Forutsetningen var at den suverene svensken kjørte inn minimum 17 poeng totalt i Austin. Det klarte han med bravur og tok sin andre strake VM-tittel.

Forrige helg sikret Petter Solbergs lagkamerat seg også sammenlagtseieren i den svenske baneracingserien STCC denne sesongen. Det gjør han til den mest dominerende utøveren i motorsportmiljøet akkurat nå.

I VM-sammendraget er Petter Solberg i øyeblikket nummer tre, to poeng foran Andreas Bakkerud. Det blir en tøff kamp om pallplassene i sesongavslutningen.

