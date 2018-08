Seiersstim for Solbakken

Ståle Solbakken har et strålende utgangspunkt i europaligakvalifiseringen før møtet med CSKA Sofia torsdag. FC København kan vinne sin åttende kamp på rad.

Går FCK videre, venter et omspill over to kamper. Sammenlagtvinneren er klar for europaligaens gruppespill.

– Jeg regner med at CSKA spiller omtrent som sist. Vi må spille enda bedre enn de første 20 minuttene i Sofia, sa Solbakken på onsdagens pressekonferanse.

FCK står med sju strake seirer og vant 2–1 i bortekampen.

FCK kom til 1/16-finalen i samme turnering forrige sesong. Der ble det 1-5-tap mot Atlético Madrid som til slutt vant finalen.

