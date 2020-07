Seierstørken fortsetter for Start – to på rad for Sarpsborg

Jonathan Lindseth sørget for at Sarpsborg tok sin andre strake seier da østfoldingene vant 1-0 mot Start i Eliteserien. Sørlendingene er på nedrykksplass.

Resultatet betyr at Start enda ikke har tatt tre poeng i sin retur til Eliteserien. Sarpsborg tok sin første seier for sesongen borte mot Sandefjord sist, etter å ha tapt alle de fem første kampene med ett mål.

Søndagens bunnoppgjør i Sarpsborg endte 1-0 til blåtrøyene, som dermed tok sin andre strake seier. Jonathan Lindseth ble matchvinner med sin tidlige scoring.

– Vi har vunnet to kamper, og det er veldig bra. Samtidig må vi ikke dingle med beinene, for vi sliter litt her i dag. For to kamper siden hadde vi null poeng, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport etter kampen.

Svensken var ikke helt tilfreds med gjennomføringen.

– Vi skulle stengt ned kampen tidligere, sa Stahre.

Start-trener Joey Hardarson var naturligvis skuffet.

– Vi er med i hver kamp vi spiller, men evner ikke å bikke det vår vei. Det gjelder å skvise ut de siste prosentene av spillet, sa Hardarson, og fikk støtte fra midtbanespilleren sin Eirik Schulze:

– Vi har våre sjanser, så det kunne bikket begge veier. Utrolig kjedelig, sa Schulze.

Kampen var åtte minutter gammel da Lindseth fikk ballen på hjørnet av sekstenmeteren. 24-åringen dundret inn sitt første mål for sesongen med et lavt og hardt skudd ned i lengste hjørne.

Sjansefattig

Jørgen Strand Larsen var nær ved å doble ledelsen bare noen minutter senere, men skuddet ble fint reddet av Start-keeper Jonas Deumeland. Mohamed Ofkir prøvde seg med et skudd like etter, men igjen var Starts tyske sisteskanse med på notene.

Start jobbet seg mer og mer inn i kampen, men det var Sarpsborg som var milimetre unna å doble ledelsen rett før pause. Ofkirs innlegg traff Ole Jørgen Halvorsen som headet ballen i tverrliggeren. Returen falt til Joachim Thomassen. Sarpsborgs kaptein stanget ballen i stanga via Starts Vegard Bergan.

Dermed sto det 1-0 til pause.

La seg lavt

Andre omgang forløp seg uten de største sjansene til noen av lagene. Hjemmelaget la seg dypere i banen, mens gjestene hadde mye ball. Sørlendingene slet stort med å spille seg til farligheter.

Verken Åråsen-frelseren Martin Ramsland eller rutinerte Espen Børufsens inntog på banen midtveis i andre omgang var nok til å redde kvelden for de gule og svarte, som for første gang denne sesongen befinner seg på nedrykksplass.

Kampen ebbet ut, og Mikael Stahres menn tok med det sin andre strake seier. Det smakte trolig godt etter den grufulle sesongåpningen hvor de tapte alle sine fem første kamper.

Neste kamp for Start er hjemme mot Rosenborg torsdag kveld, mens Sarpsborg møter Stabæk på Nadderud stadion.

(©NTB)