Sejersted styrer mot ny pallplass i super-G

Adrian Smiseth Sejersted ser ut til å havne på pallen etter god norsk laginnsats i Bormio. Ryan Cochran-Siegle fra USA er på vei mot en klar super-G-seier.

Cochran-Siegle gikk knallhardt ut og tok tidlig en suveren ledelse foran østerrikeren Vincent Kriechmayr.

Alexander Aamodt Kilde klarte ikke å følge opp super G-seieren fra Val Gardena. Lommedalen-kjøreren startet som nummer ni og tikket inn 1,18 sekunder bak ledertiden. Det ser ut til å gi en fjerdeplass.

Like etter var det Adrian Smiseth Sejersteds tur, og 26-åringen imponerte da han snek seg opp på en pallplass etter sin vasse kjøring. Og etter at de antatt beste har vært gjennom løypa, ser det ut til å holde helt inn for Sejersted.

I så fall vil han ta sin andre pallplass denne sesongen. Han var i mål 94 hundredels sekund bak Cochran-Siegle.

Kjetil Jansrud er på en foreløpig 6.-plass.

Store snømengder gjorde at rennet, som etter planen skulle vært kjørt mandag, ble utsatt til tirsdag. Det gjorde at utforrennet i Bormio ble forskjøvet til onsdag.

