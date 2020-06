Seks positive virusprøver i mesterskapsserien

English Football League (EFL) publiserte onsdag resultater fra nye virustester. I mesterskapsserien er det påvist seks smittetilfeller i fire ulike klubber.

Allerede tirsdag ble det kjent at Stoke-manager Michael O'Neill har testet positivt på koronaviruset. Han er en av de seks som testet positivt da 1192 spillere og klubbansatte fra de 24 klubbene på nivå to i engelsk fotball ble testet søndag, mandag og tirsdag.

I tråd med retningslinjene isoleres de smittede i sine hjem i sju dager.

Det testes også i nivå tre og fire. Seriespillet i de divisjonene er avbrutt for godt, men det skal avvikles opprykkssluttspill.

I League One ble 137 personer i de fire sluttspillklubbene testet, og det var to positive prøver i en av klubbene. I League Two ble 135 personer i de fire sluttspillklubbene testet, og ingen testet positivt.

EFL meldte at man heretter vil offentliggjøre testresultater hver onsdag. Som før identifiseres verken klubbene eller personene som har positive prøver, og det opplyses heller ikke om det dreier seg om spillere eller andre klubbansatte.

